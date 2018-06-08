Лукашенко отправился в Китай на саммит ШОС

Лукашенко отправился в Китай на саммит ШОС8
- 8.06.2018, 11:37
Беларусь в ШОС имеет статус страны-наблюдателя.
Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает БелТА.
Лукашенко проведет ряд двусторонних встреч с главами государств — участников саммита. В их числе переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Самми ШОС пройдет 9 — 10 июня в китайском городе Циндао. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является межправительственной международной организацией, которая была основана 15 июня 2001 года в Шанхае Китаем, Россией, Кыргызстаном, Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. В июне 2016 года были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана.
Беларусь в ШОС имеет статус страны-наблюдателя.