Видеофакт: В США болельщица поймала бейсбольный мяч стаканом пива 8.06.2018, 11:46

Под аплодисменты всего стадиона девушка выпила пиво до дна.

Курьезный случай произошел во время матча регулярного чемпионата Главной лиги бейсбола (MLB) между "Атлантой Брейвс" и "Сан-Диего Падрес", пишет "Вокруг света".

После неудачного удара в исполнении бейсболиста "Атланты" Эндера Инкиарте мяч полетел в сектор, где находилась болельщица "Сан-Диего" Габриэла Ди Марко и упал прямо в стакан. Под аплодисменты всего стадиона девушка выпила пиво до дна.