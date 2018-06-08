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Видеофакт: В США болельщица поймала бейсбольный мяч стаканом пива

  • 8.06.2018, 11:46

Под аплодисменты всего стадиона девушка выпила пиво до дна.

Курьезный случай произошел во время матча регулярного чемпионата Главной лиги бейсбола (MLB) между "Атлантой Брейвс" и "Сан-Диего Падрес", пишет "Вокруг света".

После неудачного удара в исполнении бейсболиста "Атланты" Эндера Инкиарте мяч полетел в сектор, где находилась болельщица "Сан-Диего" Габриэла Ди Марко и упал прямо в стакан. Под аплодисменты всего стадиона девушка выпила пиво до дна.


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