Министры обороны согласовали план укрепления НАТО в Европе 8.06.2018, 11:55

План «четыре тридцатки» был одобрен 29 странами Альянса.

Министры обороны стран НАТО представили план увеличения боевых резервов: они хотят, чтобы в распоряжении альянса было 30 сухопутных батальонов, 30 эскадрилий истребителей и 30 военных кораблей, готовых к переброске по территории континентальной Европы в течение 30 дней, сообщает «Голос Америки».

Детали разработанного США плана пока неясны, хотя министры заявили, что планируют завершить всю логистическую подготовку не позднее 2020 года.

Министры также анонсировали планы по укреплению новой командной структуры НАТО на более чем 1200 человек, которые будут распределены между новым атлантическим центром командования в Норфолке и европейской штаб-квартирой в Ульме.

Ненадолго оставив в стороне «серьезные разногласия» в рядах 29 членов альянса, министры одобрили план, призванный защитить альянс от нарастающей военно-морской мощи России, а также обеспечить более быстро передвижение войск по Европе и наличие батальонов, кораблей и самолетов в боевой готовности.

Примечательно, что в ходе совещания не обсуждалось недавнее решение Белого дома ввести пошлины в отношении Европы, которое грозит еще больше обострить напряженность внутри альянса.

«Есть разногласия, связанные с такими вопросами, как торговля, ядерное соглашение с Ираном и изменение климата», – отметил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, беседуя с журналистами.

«Среди союзников по НАТО есть разногласия, но мы держимся единым фронтом, когда дело идет о ключевой задаче НАТО – защищать друг друга», – добавил он.

Еще один вызов для альянса – усилия по расширению в Восточной Европе, где Россия давно возражает против присутствия НАТО.

Разросшись с 12 до 29 членов за семь раундов расширения с 1949 года, альянс недавно обновил свой сайт, разместив там список из четырех стран, которые выразили намерение присоединиться к НАТО в преддверии саммита, намеченного на 11 июля. В список вошли Украина, Босния и Герцеговина, Грузия и Македония.

В ходе майского визита в Белый дом Столтенберг отметил, что экспансия поможет укрепить альянс.

«Мы живем в непредсказуемом мире, нам нужна сильная НАТО, и нам нужно больше инвестировать в нашу безопасность», – сказал он в интервью «Голосу Америки».

Экс-сенатор Кэй Бэйли Хатчинсон, ныне постоянный представитель США в НАТО, отметила, что Вашингтон старается помочь странам, желающим вступить в альянс, выполнить критерии членства.

«Мы задаем им стандарты и помогаем их достичь, – вот что значит политика открытых дверей», – пояснила она.

Одно из ключевых требований – обещание выделять не менее 2 процентов ВВП на оборону.

На данный момент это требование выполняют лишь пять стран-членов: Греция, Великобритания, Эстония, Польша и США.