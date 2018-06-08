Путин ищет в Украине «второй Донбасс» 8.06.2018, 12:02

Что означают новые заявления Кремля в адрес Киева.

Владимир Путин выступил с новой угрозой в адрес Украины: на своей прямой линии президент РФ заявил, что попытки наступления ВСУ во время чемпионата мира по футболу (чем сейчас пугают жителей оккупированного Донбасса) будут иметь "очень тяжелые последствия для украинской государственности".

Что значит эта угроза, какие регионы сейчас наиболее опасны с точки зрения российской агрессии и почему ситуация в Азовском море может быть серьезнее, чем на Донбассе, "Апострофу" рассказал генерал-лейтенант, экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко:

- Для россиян очень важно проведение чемпионата мира, поскольку так или иначе происходит мировая изоляция РФ во многих сферах, в том числе и в спорте. Это очень показательно. Мы помним, как россияне относились к Олимпиаде-2014, и в то же время знаем, как это было использовано для подготовки и осуществления аннексии Крыма.

Поэтому предпринимать какие-то действия во время мероприятия шло бы вразрез с тем подходом, который они реализуют в связи с подготовкой к ЧМ-2018. И россияне всячески стараются себя обезопасить, делая соответствующие заявления. Тем более, что Путин имеет в виду в первую очередь серьезные действия со стороны Украины с уровнем интенсивности боевых действий, как вокруг Дебальцево (в 2015 году, - "Апостроф").

За май возросла интенсивность ведения боевых действий на линии соприкосновения на Донбассе. Это было связано с тем, что в одних моментах боевики провоцировали, а в других подразделения ВСУ на тактическом уровне пытались улучшить свое положение - отжать выгодные высоты в районе Донецка, Горловки, с которых обстреливали наших солдат. Но, во-первых, эти действия проводились в обязательном порядке в рамках Минских договоренностей. Речь о тех территориях, которые должны были контролироваться Украиной. Во-вторых, мы говорим о низкой интенсивности боевых действий. Поэтому заявления Путина – это очередное давление на Украину и очередное оправдание возможных агрессивных действий россиян.

Но я думаю, что эти угрозы ни во что серьезное не выльются, потому что у украинской стороны нет особого рвения (обострять войну, - "Апостроф") на время чемпионата. А вот с российской стороны проводятся определенные действия. В Азовское море стягиваются дополнительные силы: завозятся катера, сосредотачиваются войска. При этом стратегическим военным объектом стал Крымский мост. Поэтому, если и возможно более серьезное обострение, чем на уровне тактических действий, то только после окончания чемпионата мира.

Где ждать обострения? Крымский мост стратегически улучшил обеспечение, но на аннексированном полуострове по-прежнему проблемы с водой. Если они могут поправить ситуацию с обеспечением Крыма электроэнергией, с поставками всего остального, то ситуация с водой со временем только усугубляется. Поэтому они не оставляют идеи пробить коридор в Крым с Азова, осуществить военное и другое давление, чтобы все-таки дать воду с территории Украины на аннексированный полуостров.

Каких-то более серьезных вещей от Путина сейчас ждать не стоит, потому что важно оценить ситуацию по результатам его встречи с Трампом. Тогда, возможно, прояснится вопрос с миротворческими силами ООН - в каком виде они будут заведены на Донбасс. Также после этой встречи будут понятны ближайшие перспективы Путина в Украине.

Пробить сухопутный коридор в Крым? Вряд ли. Но россияне попытаются отыграть какие-то позиции по Азову, потому что они там всерьез укрепляют свои силы.

Нашим силам необходимо противодействовать – подготовить оборону таким образом, чтобы они понимали, что их военные действия будут очень дорого стоить с неприемлемой для них ценой. Если же они решатся на такой шаг, то мировое сообщество выразит нам сочувствие, обеспокоенность. Здесь многое зависит от того, что будет происходить. Но, в любом случае, Запад не будет воевать за нас - и здесь надо рассчитывать на свои силы.