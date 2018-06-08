Ольга Николайчик: Надо пикетировать учреждения, допустившие ресторан в Куропатах 8.06.2018, 12:07

Ольга Николайчик

Фото: «Радыё Свабода»

Борьба с «кабаком на костях» только начинается.

Активистка и режиссер Ольга Николайчик, которую вчера задерживали милиционеры после пикета в Куропатах у ресторана «Поедем поедим», заявила «Радыё Свабода», что намерен сегодня вновь участвовать в акции протеста.

«Буду продолжать, так как на самом деле борьба с этим "кабаком на костях" только начинается. Кроме нашего пикета, планируется, что активисты оппозиционных партий обратятся в учреждения, которые должны контролировать деятельность этой ресторане. Вот Алексей Янукевич из Партии Белорусский Народный Фронт взялся помочь. Будут обращаться в Госконтроль, налоговую, санстанцию. Ведь если не признается официально, что ресторан работает, тогда почему сюда подвозят продукты, овощи, фрукты, манго-авокадо, отсюда вывозят салаты и другие блюда - так что, это все делается с нарушениями закона? Пусть тогда проверяют. А мы будем продолжать пикетировать сам ресторан», - говорит Ольга Николайчик.

В субботу и воскресенье, кроме пикетирования, запланированы другие формы протеста, говорит активистка. Она объясняет то, что, по сравнению с прошлогодней защитой Куропат от строительства бизнес-центра, сейчас гораздо меньше людей принимает участие в акции, прежде всего тем, что лето не очень благоприятный период для протестующей деятельности.

«Второе, что мало людей знают об этой проблеме, кроме как негосударственные медиа, никто не пишет, а вести активную работу в социальных сетях у нас самих времени нет, так как стоим целый день на солнце, вы же знаете. Хотелось бы, чтобы было больше людей», - отмечает активистка.

Николайчик говорит, что протестовать надо и в центре, возле прокуратуры, возле КГБ, Госконтроля.

«Прокуратура принимала решение о закрытии "Бульбаш-холла", который был в здании этого ресторана, но почему дело не довели до конца, почему не наказали виновных чиновников? Вот им всем надо задавать эти вопросы».

Нина Богинская предлагает проводить такие пикеты в центре Минска, это предложение защитники Куропат обсуждают.

«А в эти выходные мы снова будем пикетировать "кабак на костях", и вы увидите, что нас будет гораздо больше, так как многие из желающих не могли сюда прийти в течение рабочей недели, но собираются присоединиться на выходные».

Протест у ворот ресторана «Поедем поедим» активисты собираются возобновить 8 июня в 12 часов.