В Сингапуре задержали двойника Ким Чен Ына 8.06.2018, 12:02

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Фото: REUTERS/Edgar Su

Инцидент произошел накануне саммита КНДР-США.

Австралийский комик, известный тем, что выдает себя за северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил, что был задержан властями Сингапура и допрошен по поводу его политических взглядов.

Об этом пишет Reuters.

Управление иммиграции и контрольно-пропускных пунктов Сингапура и полиция Сингапура не сразу высказали свои замечания. Инцидент произошел всего за несколько дней до того, как в городе-государстве должны состояться переговоры между лидерами США и Северной Кореи.

Говард X, который отказался назвать свое настоящее имя, сказал, что его задержали на два часа и допрашивали около 30 минут, когда он прибыл рано утром в сингапурский аэропорт Чанги.

"Они спросили меня, каковы мои политические взгляды и был ли я связан с протестами в других странах", - сказал он, добавив, что ему приказали держаться подальше от острова Сентоза, где должен состояться саммит.

Фото: REUTERS/Edgar Su

"Они сказали: это саммит Трампа-Кима, вы прибыли в очень чувствительный момент", - рассказал австралиец. Он сказал, что не планирует никаких протестов, однако хотел бы показать политическую сатиру.

Правозащитные группы критиковали законы Сингапура, которые, по их словам, ограничивают критические выступления и мирные собрания.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса в Сингапуре.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность "полной" денуклеаризации корейского полуострова.

Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия, в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.

США предлагают КНДР экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия.