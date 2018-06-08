КГБ Беларуси арестовал элитный коттедж экс-министра Потупчика

КГБ Беларуси арестовал элитный коттедж экс-министра Потупчика14
- 8.06.2018, 12:30
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Здание находится недалеко от «Минск-Арены» на «улице банкиров».
На днях Лукашенко заявил, что некоторые высокопоставленные чиновники уже арестованы и дают показания в следственном изоляторе. Вчера те же слова повторил председатель КГБ Валерий Вакульчик, уточнив, что возникли вопросы к декларациям чиновников. Правда, имена задержанных не называются.
Похоже, что один из фигурантов этих уголовных дел - бывший министр энергетики Владимир Потупчик, пишет «Наша Нива».
Он был отправлен в отставку в начале мая 2018 года с формулировкой «за содействие незаконному семейному бизнесу».
Им сразу же занялся Комитет государственной безопасности. Как стало известно «Нашей Ниве», в день отставки чиновника сразу же был арестован коттедж Потупчика, построенный неподалеку от «Минск-Арены» на «улице банкиров».
Здесь живут бывшие председатели и заместители председателей Нацбанка, а также беглый киргизский президент Курманбек Бакиев.