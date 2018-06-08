КГБ Беларуси арестовал элитный коттедж экс-министра Потупчика 14 8.06.2018, 12:30

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Владимир Потупчик

Фото: ctv.by

Здание находится недалеко от «Минск-Арены» на «улице банкиров».

На днях Лукашенко заявил, что некоторые высокопоставленные чиновники уже арестованы и дают показания в следственном изоляторе. Вчера те же слова повторил председатель КГБ Валерий Вакульчик, уточнив, что возникли вопросы к декларациям чиновников. Правда, имена задержанных не называются.

Похоже, что один из фигурантов этих уголовных дел - бывший министр энергетики Владимир Потупчик, пишет «Наша Нива».

Он был отправлен в отставку в начале мая 2018 года с формулировкой «за содействие незаконному семейному бизнесу».

Им сразу же занялся Комитет государственной безопасности. Как стало известно «Нашей Ниве», в день отставки чиновника сразу же был арестован коттедж Потупчика, построенный неподалеку от «Минск-Арены» на «улице банкиров».

Здесь живут бывшие председатели и заместители председателей Нацбанка, а также беглый киргизский президент Курманбек Бакиев.