Le Monde: Евросоюз должен приобрести «инстинкт силы» 8.06.2018, 12:35

Образцом может послужить Германия.

Европейцам необходимо окрепнуть, дабы оказать сопротивление инициативам США, воле России и маневрам Китая, рекомендует политолог, профессор международных отношений в парижском Институте политических исследований (Sciences Po) Заки Лаиди в дискуссионной рубрике Le Monde, (перевод - inopressa.ru).

В тот момент, когда Дональд Трамп подтверждает свое желание взвалить на Европу торговое бремя, повышая пошлины на сталь и алюминий, исходя из спорных с точки зрения законности, экономически неоправданных и политически гнусных соображений, необходимо срочно задуматься о способности Европы набрать силу, если она все еще хочет избежать своего раздробления, считает автор.

"Ответить на такой вызов будет нелегко, так как Евросоюз создавался в качестве противовеса идее превосходства силы. Начиная с 1957 года Европа старалась отделаться от последних еще существовавших у нее военных поползновений. Она с облегчением разместилась под крылом военной защиты США и тем самым направила всю свою творческую энергию на строительство огромного единого и мирного рынка", - пишет Лаиди.

Единственным рычагом ее внешней силы была и остается ее торговая политика, отмечает эксперт. Европа совершенно обоснованно убедила себя в том, что мультиполярность и мультилатерализм предназначены для того, чтобы быть неотделимыми друг от друга.

Мультилатерализм действовал до тех пор, пока США были сверхмогущественными. Безусловно, они навязывали свою игру, но взамен предоставляли экономические пособия для самых бедных и стратегическое покрытие для самых богатых (Европа, Япония), поясняет автор.

"Сегодня США хотят выйти из мультилатеральной игры и не хотят ни выплачивать компенсации самым бедным, ни защищать союзников, низведенных до уровня простых должников. К тому же фактически речь уже не идет о возникновении классической мультиполярности, мы присутствуем при образовании двух биполярностей: экономической биполярности между США и Китаем; стратегической биполярности между США и Россией", - заявляет политолог.

Между тем Европа присутствует в мировой игре лишь посредством внедрения мультилатеральных правил, которые являются ее силой и защитой. Как же набрать силу, не будучи государством и зная, что им не стать никогда?

Ответ непростой. Найти его можно не путем строительства европейской сверхдержавы, сопоставимой с другими державами, а с помощью создания фрагментов силы, которые следует попытаться укрепить и заставить резонировать друг с другом, рассуждает Лаиди.

Первый фрагмент европейской силы - то, что называют нормативной силой, то есть способность создавать нормы и стандарты, которые в конце концов будут внедрены в мировом масштабе. Лучшей иллюстрацией является общий регламент GDPR (от английского General Data Protection Regulation), в соответствии с которым с 25 мая Европа первой в мире переключилась на обновленные правила обработки персональных данных, указывает автор.

Тем не менее, нормативная сила, недооцененная самими европейцами, не охватывает все сферы силы. Совсем наоборот. Европа нуждается в том, чтобы обзавестись более обширным инструментом силы, который связан с тремя условиями: это самоуважение, чувство опасности и способность к действию, утверждает эксперт.

Образцом может послужить Германия. Немцы вновь обрели самоуважение, считает автор. Однако унизительная манера, в которой Трамп обращается с Германией, обвиненной в том, что она накапливает излишки и мало делает для обороны, должна была бы убедить ее больше использовать свой потенциал на благо Европы. Германия нуждается в Европе.

Вторым образующим фактором силы является чувство опасности. Опасности, а не страха. Европа гораздо больше, чем США, подвержена террористическому и миграционному риску. Более того, она столкнулась с широкомасштабным экономическим наступлением Китая, говорится в статье.

"Вызов со стороны Китая сочетается с более известным и старым вызовом, исходящим от России. Она разворачивает недружественные жесты и хочет изгнать нас с Ближнего Востока. Однако ее экономические слабости и ее крайне низкая политическая привлекательность станут ограничителями ее воздействия", - пишет Лаиди.

Остаются США. Разрыв с Трампом происходит из-за того, что впервые после 1945 года США рассматривают своих союзников как бесполезных и непослушных должников, считает политолог.

Здесь начинает применяться третий параметр силы, коим является способность взять на себя инициативу. Перед лицом желания Трампа разрушить мультилатеральную торговую систему мы должны представить себе, какой станет эта система без США, вплоть до пересмотра ее структуры. Нам надо подумать над созданием орудия войны не для того, чтобы пуститься применять логику конфликта в отношении великих держав, а для того, чтобы повысить уровень нашей политической убедительности и создать характерное для силы поведение, которым мы пока не обладаем, утверждает эксперт.

Таким образом, невзирая на бесконечные противоречия и зияющие пробелы, Европе, как никогда прежде, необходимо приобрести инстинкт силы, которого ей так недостает, подытоживает Лаиди.