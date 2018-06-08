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В Куропатах задержали активиста, который написал «Кабак НКВД закрыт»

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  • 8.06.2018, 12:40
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Фото: «Радыё Свабода»

Дениса Урбановича доставили в милицию.

Рядом с рестораном «Поедем поедим» в Куропатах задержан молодой активист Денис Урбанович. Его обвиняют в «нанесении на забор надписи« Кабак НКВД закрыт», сообщает «Радыё Свабода».

На молодого человека указали милиционерам в штатском охранники увеселительного заведения. В пакете Дениса Урбанович милиционеры нашли баллончик с краской.

Парня увезли в райотдел милиции.


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