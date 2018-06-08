В Ивье католики украсили площади и улицы города коврами из живых цветов 8.06.2018, 13:06

Фото: grodnensis.by

Традиция насчитывает уже много лет.

На центральной площади Ивья на днях верующие создали большой ковер из живых цветов. На главной композиции выложен девиз: «Верю в Бога», на других цветочных коврах изображены евхаристические мотивы, сообщает католический портал Гродно.

Этой художественно-конфессиональной традиции в Ивье уже несколько лет. Верующие самостоятельно создают цветочные ковры рядом с четырьмя алтарями, где останавливается служебная процессия.

Фото: grodnensis.by

- Подготовка к таким необычным декорациям - трудоемкий процесс. За несколько дней до этого люди собирают материал для ковров - полевые и луговые цветы, отбирают букеты в садах и у себя на участках, – рассказал ксендз Ян Гавецкий.

Любопытно, что при этом и создателями эскизов, и исполнителями этих оригинальных картин являются сами ивьевские прихожане: таким образом они принимают живое участие в празднике.