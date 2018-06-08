Защитники Куропат снова вышли на протест (Видео, онлайн) 2 8.06.2018, 13:11

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Фото: «Радыё Свабода»

Акция возле ресторана «Поедем поедим» продолжается пятый день.

У стен развлекательного комплекса в Куропатах снова собираются противники открытия ресторана «Поедем поедим». Это уже пятый день «куропатской вахты» - протестующие не смогли предотвратить открытие ресторана, но мешают ему работать, сообщает «Радыё Свабода».

Ранее протестующие заявляли, что считают деятельность увеселительного заведения в 50 метрах от места массовых расстрелов аморальной, называли ее «кабаком на костях», а также заявляли о незаконности постройке, возведенной в охранной зоне мемориала.

Милиция, ГАИ и «люди в штатском» следят за протестующими, но не вмешивающиеся в конфликты работников ресторана с активистами, не задерживали никого перед камерами журналистов.

Днем ранее Павла Северинца и Ольгу Миколайчик задержали по дороге из Куропат, да освободили через два часа, сегодня накануне протеста задержан активист Денис Урбанович.