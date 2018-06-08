Все выше и выше 6 Виктор Горбачев

8.06.2018, 13:29

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Власти Беларуси не успокаиваются.

Рассматривают вопрос повышения пенсионного возраста. Для женщин. И только. Ибо. Ибо, если поднять и мужчинам - то это уже будет смешным. Мужики столько в среднем не живут уже.

А вот женщины? Другое дело! Средняя продолжительность жизни женщин в Беларуси - 77/78 лет. Так что, ими и займутся. Да и больше их в стране, чем мужиков, и живут дольше. И вообще! Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Чего же не повышать? Да и как не поднять то? Если все это по просьбе трудящихся и самих женщин. Не сидится им дома! Желают трудиться и трудиться. Чтобы потом! Как что?

На большую пенсию по миру ездить.

Путешествовать. Отдыхать.

Вот власть и обратила свой взор на эту группу населения. Женщин. Рассматривается возможность дальнейшего повышения пенсионного возраста для женщин с 58 до 63 лет, которое можно осуществить в период с 2023 — 2032 годы. Так что, ждем-с! И да. Принцип разделяй и властвуй - действует всегда и везде. Мужики будут молчать, когда власть будет заниматься женщинами. Так и живем.

Одну группу душат - другая молчит. Потом другую душат, ибо, задушенная ранее, уже голоса и не подаст. Как говорится, для властей, бабло важнее всего остального.

Берегите женщин!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»