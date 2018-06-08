Австрия закрывает семь мечетей и высылает имамов 8.06.2018, 13:37

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Себастьян Курц

Фото: reuters

О решении объявил канцлер Себастьян Курц.

Австрия вышлет из страны нескольких имамов, получающих финансирование из-за рубежа, и закроет семь мечетей, которые считаются местом распространения "политического исламизма".

Об этом объявил австрийский канцлер Себастьян Курц, сообщает Kurier.

Закрытие коснется учреждений и мечетей салафитов, которых поддерживает союз ATIB. Официально это "Турецко-исламский союз культурного и социального сотрудничества в Австрии". Союз объединяет более 60 общин и около 100 тысяч человек.

Австрийские власти обвиняют ATIB в распространении турецкого национализма. В частности, будет закрыта так называемая мечеть "Серых волков" в Вене, а также распущена вся религиозная арабская община. Курц сообщил, что эти шаги согласованы с Исламской религиозной общиной Австрии.

Министр внутренних дел Герберт Кикла заявил, что изгнание имамов, связанных с ATIB, проводится на основании закона о запрете иностранного финансирования.

Под действие закона в целом могут попасть около 60 имамов и членов их семей, поэтому Австрия может не продлить вид на жительство в целом для 150 человек.