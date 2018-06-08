Доллар подорожал на последних торгах недели 8.06.2018, 14:08

Российский рубль резко подешевел.

На валютных торгах 8 июня белорусский рубль снизился к доллару США, укрепился к евро и российскому рублю. Российская валюта подешевела более чем на три копейки.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0024 рубля (0,10%) и составил 2,3552 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0071 рубля (0,36%) и составил 2,0016 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0315 рубля (0,98%) и составил 3,1927 белорусского рубля за 100 российских.