Госдеп США: Май был самым кровавым месяцем для украинских солдат 8.06.2018, 13:59

За месяц на востоке Украины погибли 10 военных, еще почти сотня были ранены.

Государственный департамент США обнародовал потери украинских военных на Донбассе за май 2018 года и в очередной раз ПА ОБСЕ призвала РФ вывести "российско-гибридные войска" с Донбасса - резолюция ПА ОБСЕ призвала РФ вывести "российско-гибридные войска" с Донбасса - резолюция призвал Россию вывести свои войска с территории Украины, пишет tsn.ua.

Об этом заявила представитель Госдепа США Хизер Нойерт на своей странице в Twitter.

"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, которые защищали свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый. Соединенные Штаты призывают Россию вывести свои войска с Донбасса", - написала она.