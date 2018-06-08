Госдеп США: Май был самым кровавым месяцем для украинских солдат
- 8.06.2018, 13:59
За месяц на востоке Украины погибли 10 военных, еще почти сотня были ранены.
Государственный департамент США обнародовал потери украинских военных на Донбассе за май 2018 года и в очередной раз ПА ОБСЕ призвала РФ вывести "российско-гибридные войска" с Донбасса - резолюция ПА ОБСЕ призвала РФ вывести "российско-гибридные войска" с Донбасса - резолюция призвал Россию вывести свои войска с территории Украины, пишет tsn.ua.
Об этом заявила представитель Госдепа США Хизер Нойерт на своей странице в Twitter.
"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, которые защищали свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый. Соединенные Штаты призывают Россию вывести свои войска с Донбасса", - написала она.
May was the bloodiest month this year for Ukrainian soldiers defending their country against Russian aggression: ten killed and 91 wounded. The United States stands with #Ukraine and calls on #Russia to withdraw its forces from the Donbas. #Peace4Ukraine— Heather Nauert (@statedeptspox) 8 июня 2018 г.