Суриков назвал сумму, сколько Беларусь должна России 4 8.06.2018, 14:13

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Александр Суриков

Фото: bymedia

Посол РФ в Беларуси рассказал, сколько Минск задолжал по госкредитам.

На пресс-конференции в пятницу посол России Александр Суриков озвучил, что это примерно 40 процентов от общего объема внешнего долга Беларуси. И подчеркнул, что Минск соблюдает договоренности по выплатам, сообщает tut.by.

Кроме того, Суриков прокомментировал слухи о своей отставке:

— Интернет — хорошее дело. Но сколько там авторов, столько и точек зрения. Хорошо, что я не всегда все читаю. Если президент [России] решит, что моя деятельность должна быть закрыта, значит так надо.