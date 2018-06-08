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Суриков назвал сумму, сколько Беларусь должна России

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  • 8.06.2018, 14:13
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Александр Суриков
Фото: bymedia

Посол РФ в Беларуси рассказал, сколько Минск задолжал по госкредитам.

На пресс-конференции в пятницу посол России Александр Суриков озвучил, что это примерно 40 процентов от общего объема внешнего долга Беларуси. И подчеркнул, что Минск соблюдает договоренности по выплатам, сообщает tut.by.

Кроме того, Суриков прокомментировал слухи о своей отставке:

— Интернет — хорошее дело. Но сколько там авторов, столько и точек зрения. Хорошо, что я не всегда все читаю. Если президент [России] решит, что моя деятельность должна быть закрыта, значит так надо.


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