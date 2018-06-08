«Запретили отмечать в кафе и выезжать из города» 5 8.06.2018, 14:29

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иллюстрационное фото onliner.by

В Смолевичах из-за выпускных разгорелся конфликт.

Загородное кафе родители старшеклассников из Смолевичей забронировали еще год назад, пишет tut.by. Уже было составлено меню на 75 человек, но руководство кафе сообщило: праздника не будет, они получили письмо за подписью председателя исполкома, в котором говорится, что детям и родителям запрещено праздновать выпускной. Чиновники предложили свою программу праздника с участием белорусских звезд и дискотеку в молодежном центре «Родина», но многие против.

— Мы сейчас на таком адреналине, вы даже не представляете! Целый год готовились: заказали кафе, ведущих, развлекательную программу. Все отменили. Дети плачут, мы в полной растерянности, завтра праздник, а настроение никакое, — Ольга, мама выпускника Смолевичской СШ № 1, не скрывает возмущения.

В понедельник, 4 июня, родителям смолевичских выпускников позвонили из кафе «Белазовский маентак» и сообщили: празднование выпускного по распоряжению исполкома отменено. Уже на следующий день шесть человек отправились на прием к Михаилу Загорцеву, председателю Смолевичского районного исполнительного комитета. Многие взрослые и дети не согласны с той программой, которую им предложили чиновники: с 17.00 до 19.00 торжественная часть в школах, дальше все выпускники района собираются на центральной площади, а в 23.00 идут на дискотеку в молодежный центр «Родина».

— Во время разговора председатель спросил, как, мол, мы воспитываем детей, если они не хотят идти в «Родину». Но сейчас не то время, чтобы мы, взрослые, заставляли детей что-то делать. Выпускники хотят свой праздник. А город хочет красиво открыть центр «Родина», чтобы все там присутствовали, — продолжает рассказывать Ольга. — Председатель сказал, что детям запрещено выезжать из города на автобусе или маршрутке, можно только на машине с родителями. Все рестораны в городе после 23.00 не работают, отказываются принимать заказы. Нам уже сказали, что во время выпускного будут устроены рейды по всем заведениям, будут проверять: отмечают дети праздник или нет.

Дмитрий, у которого тоже ребенок в этом году оканчивает 11 класс смолевичской школы, не понимает, зачем всем навязывают одинаковую программу.

— Хотели как лучше, чтобы все собрались в «Родине», но не учли, что выпускники одной из школ Смолевичей и одного из поселков веками дерутся. А там родителей не будет, только сладкий стол, бесплатное мороженое, танцы, — рассказывает житель Смолевичей Дмитрий. — Традиция собираться родителям и детям в день выпускного корнями уходит в прошлое, нельзя ее административно отменить. Детям не нужно бесплатное мороженое, тотальный контроль, им нужен свой праздник. Городу нужно отчитаться за хороший праздник, но кто захочет напиться, тот и так это сделает. Сейчас не те времена, чтобы все вместе собирались на праздник, как это было в советские годы, выпускникам хочется быть в своей компании, делать свою развлекательную программу. А их обязывают идти на площадь и слушать Солодуху.

Как альтернативу родителям предложили организовать сладкий стол в школе, но там дали понять, что повар готовить не будет, посуды для праздника нет. Переговоры шли несколько дней, в итоге в СШ № 1 и взрослым, и детям предложили выделить спортивный зал для праздника.

— Но нам это уже не надо, пришлось звонить в Министерство образования, жаловаться. Уже никто не хочет отмечать выпускной в школе после всего случившегося, дети отказываются идти даже на центральную площадь, но мы их заставляем. Понимаете, девочки покупали себе платья, бронировали парикмахерские, придумывали макияж, а все обернулось не так, как все этого ждали, — говорит Ольга, мама еще одного выпускника.

В кафе «Белазовский маентак», которое находится в 10 километрах от города, не скрывают: они бы и рады принять выпускников и их родителей, но не могут.

— Отменить праздник не наша прихоть, мы получили постановление из исполкома об отмене такого мероприятия. Нам также звонили другие люди, просили записать, но мы ответили, что уже отказали одним и не можем никого принять. Запрет касается не только нашего заведения, а всего Смолевичского района, — комментирует администратор Светлана.

В другом смолевичском кафе сказали, что в субботу им запретили продавать алкогольные напитки. Два дня журналисты пытались взять комментарий у председателя исполкома Михаила Загорцева, но он от беседы отказался. Директор СШ № 1 Инна Боровик вообще не видит проблемы в праздновании выпускного, ведь для детей запланирована интересная и насыщенная программа.

— У нас в 17.00 начинается торжественное мероприятие по вручению аттестатов, а дальше красиво и организованно нам надо прошествовать на площадь, где на протяжении четырех часов будет праздничная программа с участием звезд белорусской современной эстрады. Такая традиция уже 6 лет существует в городе, — говорит Инна Боровик. — Детям будут вручать похвальные листы, золотые и серебряные медали, это будет грандиозный праздник, который закончится лазерным шоу. А далее детям предложена дискотека в новом молодежном центре или программа в школе. Естественно, будут дежурить сотрудники милиции, МЧС и скорая помощь.

После 23.00 в школу могут зайти только дети и родители, вход «другим лицам» будет запрещен.

— В три часа ночи организованно повезем встречать рассвет, — добавляет директор школы.

В управлении по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома комментируют, что к запрету на проведение праздника в кафе не имеют никакого отношения, здесь отвечают за другое — культурную программу. Для выпускников в субботу вечером запланирован сюрприз.

— Так почему детям и родителям нельзя посидеть в кафе? - поинтересовались журналисты у Илоны Достанко, начальника управления по образованию.

— Это праздник для выпускников, и это уже наша задача, работников системы образования, обеспечить их времяпрепровождение. Мы предложили свои мероприятия, а это уже право родителей, что выбрать. Как только дети захотят уехать, мы их провожаем на автобусе отдела образования до школы, а там их забирают взрослые. В целях безопасности автобусы будут сопровождаться сотрудниками РОВД, и это, наоборот, хорошо: рассвет дети будут встречать возле школы в 3 часа. Удерживать насильно выпускников не будут, не было такой установки, что им нельзя выезжать из города. В первую очередь для нас важно, чтобы программа была интересна детям, а не родителям. Это их праздник, и он должен запомниться, мы стараемся, чтобы это было интересно и необычно, не так, как у других.