Как белорусам устроиться на сезонные работы в Польшу 8.06.2018, 14:55

Обычно на работу устраиваются через фирмы-посредников.

Летом многие европейские стран, такие как Швеция, Германия и Польша приглашают работников из Беларуси на сезонные сельскохозяйственные работы. Сегодня «Вечерний Бобруйск» расскажет вам, что для этого нужно.

Для примера журналисты взяли работы по сбору клубники и малины в Польше. Обычно на работу белорусы устраиваются через фирмы-посредников, так больше гарантий, что вам выдадут рабочую визу, и вы точно будете обеспечены работой и заработком.

Например, вы можете сами поискать сайты в интернете и даже группы в соцсетях, которые занимаются всей организацией. Обычно эти услуги платные.

Например, первая контора, которую журналисты нашли по запросу, оказалась группа «Сезонные работы в Польше. Набор на лето 2018». У них набор на желающих на сбор малины заканчивается через пару дней – 11 июня.

Для белорусов стоимость оформления на сезонные работы граждан Беларуси – 40 долларов США. За эти деньги вас запишут в группу, сделают рабочее приглашение для открытия визы на полгода.

Также в стоимость оформления входит пересылка приглашения рекомендованным письмом (авиапочта) с возможностью отследить посылку онлайн.

Дополнительные траты, которые вам придется оплатить самостоятельно:

-визовый сбор - 15 евро

-страховка на 15 дней ( минимальная требуемая страховка) - 9 долларов

-проезд - около 50$ .

Визовый сбор и страховка оплачивается в день подачи документов на визу.

Для подачи на визу необходим только паспорт , страховка, 1 фото 3.5 х 4.5, и приглашение от работодателя (его делает фирма).

Что по условиям и оплате?

Работа возле польского города Szczecin в 30 км от Балтийского моря. Сезон длится с 01.07.2018 по 25.10.2018 .

На клубнике зарплата 100-150 злотых в день. Говорят, что цена в прошлые годы была по 3 злотых за лукошко клубники, и только в прошлом году с середины сезона цену подняли до 3,5 злотых, а сейчас 4 – 4,5 злотых за одно лукошко.

По курсу Нацбанка по состоянию на 7 июня, 1 злотый равен 0,55 рубля. Это значит, что в день можно заработать от 55 до 82,5 рублей. Или 2,2 – 2,4 рубля за одно лукошко клубники.

На сборе малины платят 10 злотых за собранный ящик, за день работник может собрать от 9 до 15 ящиков. То есть 49,5 – 82,5 рублей. Обычно работают шесть дней в неделю, один выходной. От 10 до 12 часов рабочая смена.

Организаторы сообщают, что в месяц люди на малине зарабатывают от 2200 до 2800 zł ( зависит от работника). Это 1210 – 1540 рублей.

Выходит, в месяц вы можете рассчитывать на зарплату 600-750 долларов.

Обычно люди живут группами в небольших домиках, где есть кровать, тумбочка, микроволновка и чайник.

Что обязательно взять с собой?

-загранпаспорт

-страховой полис

-письмо от работодателя (отдать на ферме в при регистрации работников, показать его на границе)

-оригинал приглашения для получения визы

-500 злотых (по безвизу) и 150-200 злотых если рабочая виза

-постельное белье

-дождевик

-кроссовки рабочие

-чашка, ложка, вилка

Едущим по безвизу – не советуют брать большие сумки , на границе могут возникнуть вопросы, а могут и не возникнуть . Организаторы говорят, бывали случаи «разворота» на границе из за отсутствия денег, забытой страховки или цели визита.