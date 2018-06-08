Видеохит: Белый медведь съел весь шоколад и застрял в окне отеля 1 8.06.2018, 15:13

Курьезный случай произошел в Норвегии.

В Норвегии белый медведь решил чем-нибудь полакомиться на складе отеля Radio Adventure, который находится на берегу моря в Шпицбергене, говорится в сообщении на канале ActionMaster tv.

Он забрался внутрь через дверь, а когда решил выйти через окно – застрял.

Белый медведь проник на склад через дверь, съел там весь шоколад, разбил бутылки с вином, но когда дверь захлопнулась, это его напугало. Он начал метаться и быть окна, чтобы вырваться. А потом застрял в одном из них.

Его в таком виде нашла сотрудница отеля, она вызвала спасателей. Когда они стали приближаться на вертолете, медведь еще больше напугался и умудрился сам высвободиться. Он помчался к морю.