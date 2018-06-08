Пять причин, почему стоит присоединиться к защите Куропат 1 8.06.2018, 15:23

Фото: «Радыё Свабода»

То, что кажется нереальным, на самом деле можно сделать, если есть воля.

В 2001-2002 годах в течение восьми месяцев почти каждый день как корреспондент «Свабоды» я приходила в Куропаты, чтобы сообщить нашим слушателям и читателям о том, как проходит круглосуточная вахта памяти, пишет журналист «Радыё Свабода» Анна Соусь . Это изменило и мою жизнь, и мои представления о многих вещах.

Теперь я точно знаю, что то, что кажется нереальным, на самом деле можно сделать, если есть воля и жертвенность, что не всегда важна массовость, а более существенная последовательность, и что моральная позиция всегда более важна, чем юридическая.

Глядя ежедневно стримы из Куропат, я сформулировала пять причин, почему акция против ресторана в 50 метрах от Народного мемориала может быть результативной и почему к ней стоит присоединиться.

1. Потому что остановить функционирование ресторана вполне возможно

И тому есть немало примеров. Это и прошлогоднее прекращение строительства развлекательного центра возле Куропат, которое изначально казалось совершенно нереальным.

Напомню уже подзабытую историю поселка «Солнечный». В конце 2002 года Минрайисполком отвел прилегающее к Куропатам поле под застройку коттеджного поселка «Солнечный» в непосредственной близости от мест массовых захоронений. Строительная компания не заказывала проект охранных зон вокруг Куропат и самостоятельно определила границу охранной зоны на расстоянии 80 метров от Куропат, после чего были обозначены границы строительства и завезены строительные материалы. Возникла волна общественного возмущения. В апреле 2003 года председатель Миноблисполкома приказал Минскому райисполкому расторгнуть договор на аренду земли под строительство на территории, прилегающей к Куропатам. Строительство остановили, строительную площадку ликвидировали, а все материалы вывезли.

А по большому счету, закрыть объект или лишить собственности в Беларуси можно любого бизнесмена. Достаточно вспомнить скандальную постройку гостиницы «Кемпински» около цирка.

2. Потому что с бизнесменами можно вести переговоры и договариваться

Это засвидетельствовал пример акционера компании «Белреконструкция» Игоря Онищенко, который в прошлом году собирался строить развлекательный центр возле Куропат и сначала настаивал, что стройка вполне законна, а потом под давлением общественного протеста изменил решение и свернул строительства.

Сейчас в основном известны имена собственников переименованного «Бульбаш-Холла», и куропатские активисты могут предложить сесть за стол переговоров и начать обсуждать более-менее адекватные выходы из конфликта. Например, не отдать бесплатно площадку под музей, а переименовать, перестроить часть зданий под информационные центры музея памяти жертв репрессий, где будут продаваться книги о репрессиях, где будут собирать пожертвования на кресты, где может быть кофейня, в которой можно пообедать после экскурсии по Куропатам. Это лишь одно из предложений. Они могут быть самые разные, но начать переговоры с владельцами возможно. И они могут принести плоды.

3. Потому что ресторан находится в непосредственной близости к Куропатам

Это не вопрос из категории утвержденных или неутвержденных охранных зон, не из категории законно или незаконно сокращенных защитных зон. Это моральный вопрос. Стоя на краю куропатского леса через ряд серых крестов хорошо видны ресторанные домики ...

И аргумент про кладбище, которое повсюду, здесь не работает. Это - не кладбище, а место расстрелов, здесь в массовых могилах лежат останки людей, которые не были должным образом почитаемы белорусским государством. Это - символическое место для Беларуси. С открытия Куропат фактически началось Возрождение Беларуси и добыча независимости. Это самое массовое место сталинских расстрелов в европейской части бывшего Советского Союза. На фоне масштаба куропатской трагедии не выглядит достойным цепляться за эти якобы законные 50 метров как за весомый аргумент. Наиболее весомый аргумент - это ямы-могилы. В самой большой из них были останки около 300 человек ...

4. Потому что это достойно и честно

Протест редко бывает политкорректным. Иначе это не протест. «Соблюдением законных требований работников милиции» ничего не достигнешь. В авангарде протеста всегда смелые, жертвенные и отчаянные люди, каждый из них выработал свою тактику протеста. Придя в Куропаты, к воротам ресторана, можно выбрать свой способ мирного протеста - объяснения, листовки, книги, флаги.

В Куропатах в 2001-2002 годах в лагере защитников иногда бывало находились только 2-3 человека, но они были там все время. Один или два человека на самом деле могут сделать очень много.

Павел Северинец 24 сентября 2001 года смог остановить бульдозеры в Куропатах, и началась круглосуточная вахта памяти. И теперь он ежедневно в Куропатах. Дома у него долгожданный маленький сын и жена Ольга. Павел ежедневно в Куропатах. И он не будет там один ...

5. Потому что Куропаты были, есть и будут

Куропатам самом деле ничего уже не угрожает. Они есть, там постоянно новые кресты, это место осквернить уже невозможно.

И это нам всем решать, кем остаться в истории Куропат. Тем, кто там установил крест по своему расстрелянному деду, или тем, кто отказался от строительства развлекательного центра, или тем, кто пришел туда почтить память замученных предков и присоединился к любой форме защиты Куропат, или тем, кто закрыл ресторан возле Куропат и помог в создании куропатского музея...