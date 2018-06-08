Названы три самых экономичных автомобиля для новичков 8.06.2018, 15:32

Предложенные авто надежны, долговечны и доступны по цене.

Необычный рейтинг опубликовал iReactor в пятницу, 8 июня. Специалисты издания рассказали об авто, которые стоят копейки и будут служить владельцу долгие годы, так что ему будет не обязательно оформлять кредит или приобретать новенькую машину в автосалоне.

На первом месте рейтинга находится FIAT Albea. Этот автомобиль единственный за свою цену имеет оцинкованный кузов и год выпуска, который может быть менее десяти лет.

Классический дизайн автомобиля, по мнению специалистов, больше подойдет великовозрастному водителю, который не нуждается в "модных фишках".

Известно, что FIAT Albea "съедает" около 5-6 литров бензина по трассе.

На втором месте топа "расположилась" Honda Civic. Издание сообщает, что седан 90-х годов можно приобрести неоднократно выкрашенным, но "крепким и ярким".

Третий недорогой вариант "для новичков" – премиальный Ford Mondeo, который отличается надежностью и минимальной стоимостью запчастей.