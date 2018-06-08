Мать Александра Коржича: Полковники в обморок падали, а я выдержала 13 8.06.2018, 15:42

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Светлана Коржич добилась начала дополнительных следственных действий.

Расследование дела о смерти 21-летнего солдата Александра Коржича было завершено в апреле. Напомним, 3 октября 2017 года парня нашли повешенным в подвале воинской части. Следствие рассматривало три версии: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Следователи сделали вывод, что его довели до самоубийства. Мама солдата ознакомилась с материалами дела и написала заявление в СК и Администрацию президента о том, что не согласна с результатами расследования. Светлана Николаевна попросила провести эксгумацию тела и опросить дополнительных свидетелей.

Женщина прокомментировала ситуацию корреспонденту «Медиа-Полесья»:

- Это произошло вчера. За мной приехали и пригласили на эксгумацию. Выкопали тело Саши и спросили: это мой сын или нет. Я сказала, что мой. Мне пришлось вчера такое пережить – полковники в обморок падали, а я выдержала. Хотелось бы, чтобы эти прапорщики и сержанты, которые издевались над Сашей, и их матери поприсутствовали на этой процедуре. Думаю, до них многое бы дошло.

6 июня тело Александра Коржича извлекли из могилы для проведения экспертизы.

Женщина не согласна с тем, что ее сына довели до самоубийства. Она считает, что Александра убили.

- Я хочу, чтобы мы жили в нормальном государстве. Чтобы дети - уже ваши, у меня не будет ни детей, ни внуков - не боялись служить в армии. Я это дело буду продолжать до конца.

- Все происходит в правовом поле. После предъявления окончательного обвинения трем сержантам в доведении до самоубийства рядового Коржича мы объявили о завершении предварительного расследования и о передаче материалов дела для ознакомления потерпевшей, а именно Светлане Коржич, и обвиняемым по делу. Процесс ознакомления затянулся.

В этом ничего удивительно нет, поскольку потерпевшая решила досконально изучить материалы дела, которые составляют больше 30 томов. Процесс ознакомления ею уже тоже завершен, - рассказал в четверг журналистам Иван Носкевич.

По словам главы СК, мать Коржича заявила ходатайство о проведении ряда дополнительных следственных действий.

- Мы рассмотрели ее ходатайства, не видим препятствия для того, чтобы дополнительные следственные действия были проведены: они уже начаты. После реализации этого ходатайства мы будем принимать решение о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд. Со стороны обвиняемых пока никаких ходатайств нет.

В конце прошлого года управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело по факту гибели в Печах солдата - 22-летнего рядового Михаила Бевзюка, который рассказывал родным об издевательствах в армии. Но в мае этого года СК прекратил расследование этого дела. По какой причине? – поинтересовались журналисты у Ивана Носкевича.

- С нашей точки зрения, состава какого-либо преступления там не имеется. По нашему мнению, имело место самоубийство. Причиной самоубийства явилось стечение целого ряда факторов: это и личностные характеристики солдата, и тяготы и лишения военной службы, от которых никуда не денешься. И надо морально и физически к этому тоже быть готовым. К сожалению, да, так бывает. У нас количество самоубийств в армии сокращается, но в прошлые годы три – пять человек за год заканчивали жизнь самоубийством. Нас тоже печалит эта статистика, но от нее никуда не денешься. В этом году за пять месяцев ни одного самоубийства в армии не произошло.