Трамп предложил вернуть Россию в «Большую семерку» 8.06.2018, 15:50

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Заявление было сделано накануне отлета на саммит G7 в Канаду.

Россия должна быть представлена на саммите "Большой семерки". Об этом 8 июня заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Он выступил перед журналистами перед отлетом в Канаду на саммит G7.

Саммит пройдет 8–9 июня в курортном городке Ла-Мальбе неподалеку от Квебек-Сити. Он начинается на фоне экономических разногласий США с Евросоюзом и Канадой, вызванных тем, что 1 июня вступили в силу новые американские пошлины на ввоз стали и алюминия.

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что итоговое заявление саммита будет подписано шестью государствами, без США.

Трамп обвинил Канаду и Францию в создании "убийственных" торговых барьеров для американского сельского хозяйства.

Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года.

Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за российской аннексии Крыма.

6 июня 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что оснований возвращать Россию в состав "Большой восьмерки" пока нет.