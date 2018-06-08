Холопство как национальная идея 3 Алексей Златкин, «Эхо Москвы»

8.06.2018, 16:04

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Получается анекдотическая картина.

Опять наш национальный лидер оказал всем великую честь снизойти до общения с простым народом. И хотя бутафория в этом так и прет из всех щелей, не оставляя никакого сомнения ни у кого в том, что за этим всем стоит, удивительное дело, это все равно остается событием номер один в общественно-политической жизни нашей страны. Поучаствовать в котором, даже без всяких шансов быть услышанным, стремятся абсолютно все, те, кто хочет донести свою проблему до центра решения всего и вся в нашей стране.

Получается абсурдная и даже анекдотическая картина, когда даже те-же самые люди, которые чистят власть и методы ее реализации во всех сферах вдоль и поперек, особенно в той, которая мне близка, то есть судебно-правовой, начинают призывать к главе той властной вертикали, порочность которой они и провозглашают.

Записывают воззвания, обращения, даже показательно встают перед ним на колени, в ответ на сломанные судебной мясорубкой судьбы, отнятых близких, имущество и будущее. Видимо для того, что бы тот, кто выстроил систему нарушения их прав еще больше почувствовал свою власть и их бесправие. Странное дело, люди во весь голос кричат о необходимости независимости наших судей, и в первую очередь независимости от органов исполнительной власти, и они же обращаются к ее главе за тем, что бы он исправил положение. Хотя по закону сам президент в первую очередь должен подчинятся судебным решениям, а не наоборот. Где тут логика?

Такое ощущение, что дух холопства настолько прочно укоренился в нашем народе, что его не могут вытравить даже десятилетия прошедшие под знаменем демократии и публичное осуждение коммунистического террора.

Народ все равно верит в доброго царя батюшку, подобно тому, как в «кровавое воскресенье», когда он пошел к нему на поклон по руководством провокатора Гапона, под пули армейских формирований.

Между тем, как прошло по новостям, из исторических архивов уже начинают уничтожаться карточки заключенных репрессированных в ходе сталинских чисток. А это уже зловещий признак, который показывает изменение государственно-исторической оценки тех событий, которые могут предвещать такие изменения в преддверии властного передела, обязательно последующего после ухода Путина, какие страшно себе представить. Или даже до.

Потому как те силы, на которые он опирается в своем правлении, намерены сохранить свое положение любым путем, безо всякого исключения.

Особенность же холопа состоит в том, что он понимает только язык силы, под влиянием которой его раболепствование только увеличивается. Остается только надеется, что два новых поколения которые выросли после развала страны «голодных и рабов», вытравили наконец из себя этот дух. На смену которому пришло уважение к индивидуальности личности, как гарантия неприкосновенности прав.

Алексей Златкин, «Эхо Москвы»