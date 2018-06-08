Умер актер, сыгравший Леньку в фильме «Любовь и голуби» 8.06.2018, 16:16

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Игорь Лях

Кадр: фильм «Любовь и голуби»

Игорь Лях ушел из жизни в 55 лет.

Заслуженный артист России Игорь Лях скончался в возрасте 55 лет. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщил актер МХАТ имени Горького Дмитрий Корепин в Facebook.

В Высшем театральном училище имени Щепкина, где Лях преподавал на кафедре мастерства актера, «Ленте.ру» отказались подтвердить или опровергнуть информацию о его кончине.

Лях наиболее известен по роли Леньки в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Помимо этого, он сыграл главные роли в картинах «Жил-был Шишлов» и «Ха-би-ассы», снялся в лентах «Недоросль», «Заговор скурлатаев», «Елки 3», «Тариф новогодний» и «Жажда». Звание заслуженного артиста России Лях получил в 1997 году.

21 апреля умерла народная артистка России Нина Дорошин, исполнившая главную роль в фильме «Любовь и голуби». Ей было 83 года.