«Надо, чтобы государство о людях хоть немного думало» 5 8.06.2018, 16:24

2,648

Продавцы клубники сетуют на низкую цену на ягоды.

«Надо, чтобы государство о людях хоть немного думало», - сетуют media-polesye.by клубничники в деревне Дворец Лунинецкого района, жалуясь на низкую цену на ягоды.

В нынешнем году клубничая столица ожила на три недели раньше обычного. На созревании красного золота сказалась аномальная жара. Сухая погода без дождей, а в последние дни и с низкими ночными температурами не способствуют развитию ягоды.

Цена на рынке прыгает в зависимости от времени суток, спроса и предложения.

- Ни работ, ни зарплат, - делятся белорусы.

- Ягодка к ягодке, а цены нет, - сетуют продавцы клубники.

Страсти Дворецкой комаровки – в видеосюжете: