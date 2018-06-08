закрыть
8 июня 2018, пятница, 18:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Надо, чтобы государство о людях хоть немного думало»

5
  • 8.06.2018, 16:24
  • 2,648

Продавцы клубники сетуют на низкую цену на ягоды.

«Надо, чтобы государство о людях хоть немного думало», - сетуют media-polesye.by клубничники в деревне Дворец Лунинецкого района, жалуясь на низкую цену на ягоды.

В нынешнем году клубничая столица ожила на три недели раньше обычного. На созревании красного золота сказалась аномальная жара. Сухая погода без дождей, а в последние дни и с низкими ночными температурами не способствуют развитию ягоды.

Цена на рынке прыгает в зависимости от времени суток, спроса и предложения.

- Ни работ, ни зарплат, - делятся белорусы.

- Ягодка к ягодке, а цены нет, - сетуют продавцы клубники.

Страсти Дворецкой комаровки – в видеосюжете:


популярное за неделю

Мнение

Сторож – не пограничник
Сторож – не пограничник Владимир Халип
Вы не представляете через какой ад пришлось пройти
Вы не представляете через какой ад пришлось пройти Аркадий Бабченко
Любите живых
Любите живых Ирина Халип
В чем дело, Аркадий?
В чем дело, Аркадий? Антон Орех