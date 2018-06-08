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Матеуш Моравецкий: В ближайшие годы Польша станет страной высоких технологий

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  • 8.06.2018, 17:09
Матеуш Моравецкий

Страна-соседка Беларуси в скором времени станет страной ведущих производителей во многих сферах.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял участие в конференции, посвященной экономической независимости, которая проходит в Торуни в Куявско-Поморском воеводстве, передает «Радио Польша». В ходе своего выступления он отметил, что уже в ближайшие годы Польша может стать страной высоких технологий.

«В 2025-2030 гг. Польша сможет претендовать на статус страны высоких технологий, страной, которую будет сложно исключить из глобальных цепей поставок, страной ведущих производителей, во многих сферах», - отметил глава польского правительства.

Матеуш Моравецкий добавил, что экономической независимости способствует возвращение государству активов в ключевых секторах, таких как банковское дело или энергетика.


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