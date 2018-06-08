В Минской области ловят похитителей продуктов из лагерей 8 8.06.2018, 17:23

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Те оправдываются, что «детям хватает».

Милиция проводит рейды в оздоровительных лагерях Минской области, чтобы предупредить кражи продуктов с кухонь. За пару дней были задержаны несколько «несунов» в Молодечненском и Воложинском районах. Об этом tut.by сообщает УВД Миноблисполкома.

Сейчас в области работает 56 лагерей, где отдыхают более 13 тысяч детей. В прошлом году было выявлено 23 случая хищения продуктов, рейды проводят и в этом сезоне.

Так, в личных закромах у кухонной рабочей в Воложинском районе нашли целый набор из детской столовой: мясо, свежемороженую рыбу, восемь банок консервированного горошка, изюм, свежие овощи и фрукты.

«Женщина не скрывала, что устроилась на работу в том числе с учетом возможностей обогатить собственный холодильник. А еще заметила: ничего страшного не произошло, детям все равно хватает», — рассказали милиционеры.

В Молодечненском районе прямо с сумками продуктов задержали заведующую склада. Свой поступок она объяснила тем, что «у детей плохой аппетит».

Как говорят в УВД, именно с жалоб на невкусную еду и маленькие порции зачастую и начинаются проверки милиции. Ответственность за хищения предусмотрена административным и уголовным кодексами.