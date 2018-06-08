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Канада обещает блокировать возвращение РФ в G8

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  • 8.06.2018, 17:28

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма.

Как пишет «Европейская правда», об этом со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщила журналистка CBC News Кэти Симпсон, которая специализируется на освещении федеральной политики Канады.

"Канада не поддержит разрешение на возвращение России в G7, пока она продолжает оккупацию Крыма", - написала она в Twitter.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

С ним согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Россия была исключена из группы стран с крупнейшими экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.


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