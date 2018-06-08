Он стал душой «Вашингтона» 1 8.06.2018, 17:34

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Самый незаметный герой финала Кубка Стэнли.

Летом 2017-го Деванте Смит-Пелли оказался в тяжелой ситуации, пишет by.tribuna.com. Его контракт (смешные 1,3 млн) выкупил «Нью-Джерси» – команда, которая имела едва ли не худший состав нападения в НХЛ. Даже там Смит-Пелли оказался не нужен, хотя он действительно жертвовал собой ради клуба: «Девилс» знали, что я весь чемпионат играл травмированным. Не то, чтобы меня заставили выходить на лед, но я говорил о своей травме. Колено болело так, что я едва мог двигаться. Мне же нужна нога, чтобы кататься».

Темнокожий форвард получил свой контракт через два дня после открытия рынка – им заинтересовался «Вашингтон», который судорожно пытался вписаться в потолок зарплат и искал дешевого форварда для боттом-лайн. Смит-Пелли подписал годичное соглашение на смешные 650 тысяч долларов – чуть выше минималки. Причем контракт был двусторонним – в АХЛ нападающий заработал бы лишь 300 тысяч.

Деванте был выбран «Анахаймом» во втором раунде драфта НХЛ-2010 – на том самом, где «Вашингтон» застолбил за собой Евгения Кузнецова. В «Дакс» у Смит-Пелли появился отличный учитель – 41-летний Теему Селянне, с которым они провели большую часть сезона-2011/12. Финн был ментором для клубной молодежи и очень помог ей в развитии: «Он находится на арене и на льду даже тогда, когда у нас нет тренировок, он настоящая машина. Он до сих пор играет так, как будто дебютирует в лиге» – с восторгом отзывался о партнере Смит-Пелли. Кажется, ДСП кое-что перенял у «финской вспышки».

Впервые Деванте по настоящему прославился в розыгрыше Кубка Стэнли-2014: большую часть года он провел в фарм-клубе, но его вызвали на главные матчи сезона. Брюс Будро даже выпустил его в решающий момент шестой игры с «Далласом»: «Анахайм» проигрывал за 30 секунд до конца и рисковал затянуть серию до 7 матча. Но Смит-Пелли сравнял счет – а «утки» дожали соперника в овертайме.

Несмотря на успешный плей-офф – пять шайб и лучший снайпер команды – он быстро потерялся. Его обменяли в дуболомный «Монреаль» на Иржи Секача, но там Деванте продержался год – на дедлайне его махнули в «Девилс» на Стефана Матто. У темнокожего нападающего был короткий отрезок в концовке сезона-2015/16, когда он зажег в «Нью-Джерси», но после этого совершенно испарился. Однако из троицы упомянутых тут хоккеистов в НХЛ сейчас играет лишь Смит-Пелли.

В «Вашингтон» Деванте приходил как массовка – среди таких игроков, как Алекс Чейссон, Тайлер Грэйовак и Энтони Пелусо. Но на цвет кожи новичка клуб ставил особо: 51% населения столицы США – афроамериканцы, и среди городов с командой НХЛ выше показатель лишь в Детройте. Долгое время в «Кэпиталс» играли заметные темнокожие игроки: легендарный тафгай Доналд Брашир, трудяга Джоэл Уорд, автор самого спорного гола в истории ЧМ Энсон Картер – Смит-Пелли неплохо вписывался в эту историю. А в итоге обошел их всех.

Смит-Пелли забил лишь семь шайб в регулярке. Но столько же – в плей-офф, причем большинство из них были решающими: либо победные, либо те, которые сравнивали счет. В финале против «Вегаса» ДСП забил трижды.

В третьем матче «Вегас» воспрянул после ляпа от Холтби и при минимальном отрыве понесся вперед, но это продолжилось недолго – после этой шайбы «Кэпс» спокойно довели матч до победы.

В четвертой игре Смит-Пелли забил, как оказалось, победный гол, удачно подыграв себе коньками перед броском

И сегодня – самый красивый и самый важный из трех голов, который сравнял счет в игре.

«Смит-Пелли – обладатель Кубка Стэнли» – год назад это показалось бы совершенно глупым и несмешным анекдотом.

Про Деванте вы еще обязательно услышите – очень скоро он может оказаться в центре скандала: на прием к Дональду Трампу он идти не намерен. «Он говорит абсолютно очевидные расистские и сексистские вещи. Многое из того, что он говорит, очень грубо. Я не хочу вдаваться в политику, поэтому я не знаю остальных его взглядов. Но его риторику я категорически не разделяю. Я еще не принял окончательное решение, но, думаю, для себя я уже все решил», – для хоккеистов, которые обычно придерживаются более консервативных взглядов, это нетипично.

Но прием будет осенью, а сегодня Смит-Пелли – герой. Кузнецов и Бэкстрем были мозгами команды, Овечкин – сердцем, а Смит-Пелли и Уилсон – ее душой.