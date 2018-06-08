До 1986 года на ЧАЭС было пять аварий, которые власти СССР засекретили 5 8.06.2018, 17:59

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Украина передала UNESCO рассекреченные советские документы.

Они свидетельствуют о том, как КГБ оградил советских граждан и весь мир от правды о аварии и состояние безопасности на Чернобыльской АЭС, передает «Радыё Свабода».

Организация Объединенных Наций включила в международный реестр UNESCO «Память мира» 32 рассекреченных в Украине документа, отражающие причины и последствия аварии на Чернобыльской АЭС, а также реакцию Комитета государственной безопасности СССР на усилия международного сообщества, которое пыталось узнать истинные масштабы катастрофы.

Журналисты ознакомились с некоторыми документами.

Стройка шла с нарушениями

Стройка Чернобыльской АЭС происходилa в несколько этапов, начиная с 1970 года. Третий и четвертый энергоблоки были введены в эксплуатацию в 1983 году. Через три года, 26 апреля 1986 года, на последнем произошла катастрофа, потрясшая весь мир.

Комитет государственной безопасности отслеживал строительство АЭС с самого начала. Уже в 1973 году руководитель управления КГБ при Совете Министров УССР по Киевской области Владимир Фесенко предупреждал областной комитет партии о нарушении технических строительных норм.

Прежде всего, речь шла о нарушении технологических процессов - в строительстве использовалась сталь низких сортов, а сами каркасы сваривались некачественно. Фиксировались также нарушения при строительстве фундамента.

«Особенно плохая ситуация сложилась с устройством гидроизоляции из битумной мастики и битума по бетонной подготовке под возведение главного корпуса ЧАЭС», - через месяц уточняет оперуполномоченный районного отделения КГБ. По его словам, в ходе испытаний битум размягчался при температурах значительно более низких, чем требовалось проектом.

Первая авария произошла в 1982 году

Первая авария на Чернобыльской АЭС произошла 9 сентября 1982 года во время пробного пуска реактора первого энергоблока - в результате разрыва графитового фундаментa в реакторную пространство было выброшено много радиоактивных веществ. Тогда впервые не сработала аварийная защита.

Как следует из отчетов КГБ, даже на пятый день после аварии в помещениях реакторного отделения, которые не обслуживаются, наблюдалось превышение уровня гамма-излучения в 100 раз. В засекреченных документах утверждалось, что радиационный фон нормализовался на 20-ю час 14 сентября.

«УКГБ совершает шаги по недопущению распространения панических, провокационных слухов и других негативных проявлений в связи с этим происшествием», - говорится в отчете от 15 сентября 1982 года. Правда, тогда про эту аварию знали разве что КГБ и партийное руководство.

Согласно архивным документам, за период эксплуатации с 1977 по 1981 год на ЧАЭС произошло 29 аварийных приостановлении, из них 8 - по вине обслуживающего персонала. В 1983-1985 годах - 5 аварий и 63 отказа основного оборудования.

Исследователи утверждают: несмотря на то, что Комитет госбезопасности вел постоянный надзор за работой станции, иногда отчеты оперативников об опасности или терялись внутри самой спецслужбы, или слишком бдительные сотрудники получали взыскание за «дезинформирование партии».

«Усилить контрразведка»

Через четыре месяца после катастрофы в 1986 году председатель КГБ СССР Виктор Чебриков издает приказ, из которого следует, что одной из главных причин аварии стало недостаточное работа агентурной разведки на атомных станциях. Чтобы исправить положение, предлагалось ввести на всех атомных станциях специальную должность для куратора от КГБ - заместителя директора по режиму.

Кроме того, предписывалось вербовать «высококвалифицированных специалистов и ученых, способных не только своевременно и компетентно оценивать нарушения, но и вносить обоснованные предложения по их устранению и недопущению перерастания их в чрезвычайные происшествия».

Отдельно обращалось внимание на «активизацию деятельности враждебных элементов из числа советских граждан по собиранию и передачи иностранцам информации негативного характера» о причинах, масштабах и последствиях чернобыльской аварии. Хотя в то время уже был утвержден перечень засекреченных сведений, в том числе об истинных причинах аварии, масштабах разрушений, радиационной загрязненности и заболеваемости людей в результате облучения.

Несовершенные технологии и организация работы

Тем временем агентура украинского КГБ передала детальный анализ аварии, подготовленный во Франции:

«Чернобыль продемонстрировал неспособность технологии, используемой в СССР, и особенно организацию эксплуатации АЭС, при которой не принимается во внимание человеческий фактор. Отсутствие инженера-специалиста по безопасности, тройное нарушение инструкции по эксплуатации бригадой операторов, возможность "играться" с безопасностью реактора наглядно показывают низкое качество эксплуатации и недостаточную готовность операторов».

Но хотя агент «Гарсия», по сути, подтвердил, что западные эксперты согласились с определением «человеческого фактора» как главной причины аварии, все же он добавил, что среди других причин отмечаются неустойчивый реактор, недостаточная система охраны и отсутствие защитного колпака в реакторе.

Имея плотную сеть агентуры КГБ, руководство Советского Союза точно знало реальную ситуацию на Чернобыльской АЭС от начала ее строительства, до катастрофы и после нее. Но видно, что усилия направлялись не на устранение нарушений и решение проблем, а на их засекречивание.