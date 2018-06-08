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Игорь Эйдман: Путин выступил в роли чистильщика за Сталиным

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  • 8.06.2018, 18:17
Игорь Эйдман

В России уничтожают сведения о репрессированных во время правления Иосифа Сталина.

Президент России Владимир Путин убивает память о людях, которых убили во время нахождения у власти в СССР Иосифа Сталина.

Об этом заявил российский социолог и политолог Игорь Эйдман в Facebook.

"Музей истории ГУЛАГа заявил об уничтожении российскими властями сведений о репрессированных.

У бандитов есть такая специализация – чистильщик. Он уничтожает улики, оставшиеся после совершения преступления. Путин выступил в роли чистильщика за Сталиным. Сталин убил этих людей. Путин убивает память о них", – отметил он.

По мнению политолога, российский президент надеется, что его преемники уничтожат память о его преступлениях.

"Наверное, этот неоСталин или, точнее, недоСталин надеется, что память о его собственных жертвах также будет уничтожена преемниками. Диктатор убивает, другой диктатор зачищает память о его жертвах. Каждый преемник ликвидирует улики против предшественника. Видимо, Путин хотел бы, чтобы российская история вечно шла по этому кровавому кругу", – подытожил Эйдман.

Большинство историков считает, что Сталин сыграл ключевую роль в организации и проведении массовых репрессий. Они осуществлялись на основании "плановых заданий" по выявлению и наказанию "врагов народа".

Период наиболее массовых репрессий пришелся на 1937 – 1938 годы. Исследователь демографических аспектов политических репрессий в СССР историка Виктор Земсков подсчитал, что по политическим мотивам за два года было расстреляно 681 692 человека. Всего за "сталинский период" было уничтожено около 800 тыс. человек.


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