Найденный строителем в Гродно клад оценили в $19 500 3 8.06.2018, 18:25

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Самым дорогим предметом стал уникальный перстень с мальтийским крестом.

Клад нашли в центре Гродно 14 апреля. По результатам экспертизы специалистов из местного историко-археологического музея стоимость находки оценили в $ 19 424, пишет hrodna.life.

Самым дорогим предметом стал уникальный перстень с мальтийским крестом, который оценили в $ 1500.

Клад нашли на чердаке дома на территории бывшего еврейского гетто. Это здание реконструируют под медицинский центр. Строитель Владимир Стракович разбирал крышу и под кирпичом нашел металлическую табакерку с польской надписью «Tytuń fajkowy specjalny». В табакерке лежали 23 золотые монеты, 11 колец, цепочки, серьга, обрезанная медаль, слитки золота, зубные коронки. Сверху все было прикрыто бумагой для уплотнения. Общий вес клада составил более 400 граммов.

По закону, половина клада принадлежит государству, остальное поровну делится между человеком, который нашел клад и собственником здания.