Германию и Бельгию выбрали непостоянными членами Совбеза ООН 8.06.2018, 19:02

После отзыва Израилем своей кандидатуры места для Бельгии и Германии были фактически гарантированы.

Генеральная ассамблея ООН в пятницу, 8 июня, выбрала Германию и Бельгию непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2019-2020 годы.

Как сообщает Die Zeit, Германия была выбрана 184 голосами, Бельгия - 181.

После отзыва Израилем своей кандидатуры места для Бельгии и Германии были фактически гарантированы. Обе страны боролись за место в Совете в группе "Западноевропейские и другие государства".

В целом Генассамблея выбрала 5 непостоянных членов Совета Безопасности. Кроме Германии и Бельгии - Индонезию, Южно-Африканскую Республику и Доминиканскую Республику.

Совет Безопасности состоит из пяти постоянных членов - США, России, Китая, Великобритании и Франции и 10 членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок.

В ближайшие несколько лет Германия намерена работать в Совбезе прежде всего для предотвращения кризисов. Кроме того, в повестку дня Берлина входят борьба с изменением климата и соблюдения прав человека.