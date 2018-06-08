Германию и Бельгию выбрали непостоянными членами Совбеза ООН
- 8.06.2018, 19:02
После отзыва Израилем своей кандидатуры места для Бельгии и Германии были фактически гарантированы.
Генеральная ассамблея ООН в пятницу, 8 июня, выбрала Германию и Бельгию непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2019-2020 годы.
Как сообщает Die Zeit, Германия была выбрана 184 голосами, Бельгия - 181.
После отзыва Израилем своей кандидатуры места для Бельгии и Германии были фактически гарантированы. Обе страны боролись за место в Совете в группе "Западноевропейские и другие государства".
В целом Генассамблея выбрала 5 непостоянных членов Совета Безопасности. Кроме Германии и Бельгии - Индонезию, Южно-Африканскую Республику и Доминиканскую Республику.
Совет Безопасности состоит из пяти постоянных членов - США, России, Китая, Великобритании и Франции и 10 членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок.
В ближайшие несколько лет Германия намерена работать в Совбезе прежде всего для предотвращения кризисов. Кроме того, в повестку дня Берлина входят борьба с изменением климата и соблюдения прав человека.