Почем сейчас сдают на лето дачи под Минском? 1 8.06.2018, 19:20

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Цены оказались уже больно кусачие.

Лето только набирает обороты. Если вы думаете о покупке собственной дачи, но не уверены, что такая покупка будет долго радовать, можете попробовать дачу арендовать. И «протестировать» этот вид отдыха. Tut.by выбрал варианты дач недалеко от Минска и посмотрел, сколько там стоит провести лето.

СТ «Крыница-91»

На лето-осень сдают дачу в Дзержинском районе (ж/д станция Энергетик). Дом площадью 35 квадратных метров, со свежим ремонтом первого этажа. Санузел на улице. Рядом лес, водоем, река, грибные места. Недалеко от дачи — железнодорожная станция, ходит и маршрутка — от станции метро до садового товарищества (стоимость проезда 4 рубля), говорится в объявлении. Стоимость аренды в месяц — 75 долларов в эквиваленте.

Под Дзержинском

В 45 км от МКАД под Дзержинском сдают дачу со всеми удобствами. Дом находится в центре лесного массива, в округе три озера. На участке два дома, есть мангал, качели, говорится в объявлении. Хозяева пишут, что могут сдать сразу два дома для двух семей. Цена — по 180 долларов в месяц в эквиваленте.

В Брумовщине

В 25 км от МКАД по брестскому направлению предлагают в аренду дачу за 220 долларов в месяц. Дом двухэтажный, со всеми удобствами. Участок — 6 соток. Во дворе парковочное место, большая беседка, газон.

В Русиновичах

В Русиновичах (15 км от МКАД, слуцкое направление) предлагают в аренду дачу со всеми удобствами. Участок — 15 соток, с беседкой и хозпостройками. Месяц аренды стоит 250 долларов в эквиваленте.

В Губичах

В деревне Губичи (23 км от МКАД, логойское направление) предлагают дачу на берегу Дубровского водохранилища. Дом с удобствами. Участок — 10 соток. Аренда за месяц — 300 долларов в эквиваленте.

В Полоневичах

В деревне Полоневичи (45 км от МКАД, брестское направление) предлагают в аренду дачу за 350 долларов в месяц. Дом площадью 118 квадратных метров, участок — 6 соток. Санузел на улице. Есть баня с душевой кабиной.

В Аксаковщине

Дачу в Аксаковщине (20 км от МКАД, раковское направление) сдают за 350 долларов в месяц плюс оплата электроэнергии. Дом площадью 80 квадратных метров, со всеми удобствами. В доме есть парилка. Участок — 6 соток.

В Семково

В Семково (12 км от МКАД, молодечненское направление) предлагают в аренду дачу за 400 долларов в месяц. Дом площадью 77 квадратных метров, со всеми удобствами. Участок благоустроенный, 6 соток. «На участке мангал-коптильня из камня с камином. Стеклянная теплица. Яблони, вишни, черешня, айва, крыжовник, смородина, ежевика, малина. Рядом лес и водоем. В дачно-коттеджном поселке круглосуточная охрана, установлены контейнеры для мусора, говорится в объявлении.

В Горошках

В деревне Горошки ( 20 км от МКАД, молодечненское направление) предлагают дачу со всеми удобствами за 430 долларов в месяц. В доме есть все коммуникации, а также отдельно стоящая баня. Дом площадью 90 «квадратов», участок — 20 соток.

В Романовке

В 10 км от МКАД в мядельском направлении предлагают в аренду дачу за 500 долларов в месяц. Площадь дома — 140 квадратных метров, участка — 4 сотки. На участке — баня, бассейн, беседка, хозпостройки.