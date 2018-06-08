В Бресте с крыши девятиэтажного дома упала выпускница 2 8.06.2018, 19:26

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16-летняя школьница сбросилась с крыши дома перед последним экзаменом.

Инцидент произошел вечером 7 июня на улице Пионерской в Бресте: с крыши девятиэтажки упала и разбилась 16-летняя школьница, одиннадцатиклассница.

— Девушка росла в благополучной семье. Предсмертной записки не обнаружено. Погибшая оканчивала школу и 9 июня сдавала бы последний экзамен, — сообщил tut.by официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По факту происшествия проводится проверка. Криминального следа в нем нет.