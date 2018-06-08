Россияне увязли в долгах 1 8.06.2018, 19:28

Каждый пятый заемщик отдает банку половину дохода.

Россияне продолжают набирать потребительские кредиты со скоростью, которой рынок не видел с "тучных лет" нефти по 100 долларов за баррель, передает finanz.ru.

Каждый пятый заемщик находится в зоне, когда обслуживание долга съедает около половины всех доходов, следует из статистики, которую приводит Национальное бюро кредитных историй.

По данным НБКИ на май, лишь чуть больше половины должников находились в относительно благополучной зоне, когда на уплату процентов и погашение тела долга уходило до 20% их зарплат.

У 22% выплаты по кредитам забирали более 40% всех полученных денег, а у каждого восьмого - больше 60%.

В Оренбургской области таких было 11%, в Красноярском крае - 10,3%, в Волгоградской, Челябинской, Самарской и Кемеровской областях, а также Пермском крае, Алтайском Крае, Башкортостане и Татарстане - более 8%.

По данным ВЦИОМа, за последние 9 лет доля семей, которые имеют хотя бы один не погашенный банковский кредит, выросла более чем вдвое: в 2008-м году таких было 26%, а в 2017-м - уже 57%. Среди попавших в "кредитную кабалу" почти четверть - пенсионеры или люди, живущие на пособия: 24% сообщили, что оплачивают банковский долг за счет пенсий по старости, инвалидности или социальных выплат (например, для многодетных семей).

Людям приходится набирать долги, чтобы купить что-либо, выходящее за пределы базовых потребностей: по итогам прошлого года задолженность населения перед банками выросла больше чем на триллион рублей, а скорость новых займов по сравнению с 2016 годом взлетела в 10 раз, указывает заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов. В ходе опроса, проведенного в марте для "Мониторинга" РАНХиГС, 36% респондентов сообщили, что денег им "хватает только на питание или не хватает даже на него".

70% заявили, что могут позволить себе только товары первой необходимости - продовольствие и одежду, а на бытовую технику, например, средств уже нет.

По данным Росстата, лишь 8,5% граждан РФ имеют ежемесячный доход выше 60 тысяч рублей. Почти две трети (61%) живут на сумму, не превышаюшую 27 тысяч рублей в месяц. 42,1% получают меньше 19 тысяч рублей. Каждый четвертый - 26,9% - имеет месячный доход ниже 15 тысяч рублей, а каждый седьмой находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц.

Займы украшают статистику по розничным продажам (+1,2% в прошлом году), но в долгосрочной перспективе это создает угрозы как стабильности финансового положения домашних хозяйств, так и ресурсной базе банковского сектора, отмечает Хромов: обслуживание долга съедает все большую часть доходов.

Ежегодно только на оплату процентов перед банками россияне отдают 2 триллиона рублей, или 35 млрд долларов, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Именно этим объяснялся феномен российской статистики, когда реальные зарплаты росли, а доходы - продолжали падать, говорит она.

"Судя по статистике, в ближайшие несколько лет Россию ожидает потребительская катастрофа", - говорит в ноябре на заседании Экономического клуба ФБК директор программы экономическая политика Московского центра Карнеги Андрей Мовчан: люди набирают кредиты, расплатиться по которым им будет крайне трудно.