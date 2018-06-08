Ольгу Николайчик задержали в Минске

Ольгу Николайчик задержали в Минске5
- 8.06.2018, 19:30
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Активистка возвращалась домой после акции протеста в Куропатах.
Активистку Ольгу Николайчик задержали возле ее дома в Минске. На нее составляют протокол по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за протесты против ресторана «Поедем, поедим» в Куропатах.
Об этом belsat.eu рассказал активист Леонид Кулаков.
По словам Кулакова, он, Ольга Николайчик и Денис Урбанович уезжали из Куропат вместе. За их автомобилем ехала серебристая Skoda без номеров с 4 милиционерами в штатском.
От «хвоста» активистам удалось оторваться, но когда они доехали до дома Ольги Николайчик, там их ждала патрульная машина милиции. Милиционеры задержали активистку и увезли в Боровлянский отдел милиции составлять протокол по ст. 23.34 КоАП.
Кулаков отмечает, что у Николайчик сегодня должен был состояться суд за акцию в Куропатах 31 мая, когда ее тоже задерживали милиционеры. На суд активистка не пошла, а вместо этого снова присоединилась к протестам в Куропатах.