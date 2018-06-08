Белорусская теннисистка вышла в финал турнира в Намангане 1 8.06.2018, 19:34

Ирина Шиманович

Фото c cайта euroradio.fm

Белоруска Ирина Шиманович в финале сыграет с узбечкой Сабиной Шариповой.

Белоруска Ирина Шиманович (518-й номер рейтинга ВТА) вышла в финал турнира в Намангане (Узбекистан, призовой фонд — 25 000 долларов). В матче 1/2 финала наша соотечественница переиграла словенку Кайю Джуван (378 ВТА) — 6:4, 0:6, 6:4, передает «Прессбол».

В решающем поединке Шиманович сыграет с представительницей Узбекистана Сабиной Шариповой (169 ВТА). Встреча пройдет 9 июня и стартует в 8.00 по белорусскому времени.