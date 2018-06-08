Австрийский журналист рассказал о жестком интервью с Путиным 9 8.06.2018, 19:47

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Армин Вольф

Журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф рассказал о впечатлениях от скандального интервью с Путиным.

Журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф рассказал, что интервью с президентом России Владимиром Путиным было самым сложным в его карьере. Об этом он сказал в интервью Politico, передает РБК.

Журналист рассказал, что он посмотрел все доступные интервью с Путиным за последние несколько лет. «Это очень помогло, потому что сразу стало ясно, как Путин реагирует во время интервью», — сказал он. По словам Вольфа, он пять дней готовился к беседе.

Вольф назвал три причины, почему беседа с Путиным была непростой. «Первое — есть большая разница между тем, чтобы брать интервью в студии на моем шоу, где я руковожу балом, и в президентском дворце в Кремле, где понятно, что он главный, и каждый раз, когда ты его перебиваешь, рассматривается, как оскорбление его величества», — сказал австрийский журналист.

Второй сложностью был синхронный перевод, из-за которого сложно было отвечать спонтанно. Третьим фактором стало то, что Путин — «очень умный собеседник, который делает некоторые вещи, усложняющие жизнь интервьюера».

Вольф добавил, что он говорит много по теме и уходит в детали. «А когда ты прерываешь его, он фокусируется на этом моменте. Политики редко это делают», — заметил Вольф. Кроме того, российский лидер может ответить вопросом на вопрос, сказал австрийский журналист. «Он очень быстро переводит тему. Ты спросишь его о коррупции в России, а он начинает говорить о коррупции в Украине», — сказал австрийский журналист.

Интервью Путина Вольфу вышло в эфир 4 июня. Интервью на канале ORF посмотрели около 900 тыс. человек.