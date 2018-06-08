The Telegraph: Трамп устал от «учительского тона» Терезы Мэй 2 8.06.2018, 20:04

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Дональд Трамп

Президент США считает, что премьер-министр Великобритании злоупотребляет американско-британскими отношениями.

Президент США Дональд Трамп "устал от учительского тона" премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и не будет встречаться с ней во время саммита "Большой семерки", который 8-9 июня пройдет в Канаде. Об этом пишет издание The Telegraph cо ссылкой на свои источники в окружении главы Белого дома, передает gordonua.com.

По словам собеседника издания, Трамп в частности не доволен тем, что в телефонных разговорах Мэй быстро переходит к деталям в обсуждении политических вопросов, вместо разговоров на более общие темы.

Президент США также считает, что Мэй злоупотребляет американско-британскими отношениями, выдвигая ему требования, рассказал The Telegraph высокопоставленный американский дипломат.

Экс-сотрудник Белого дома, присутствовавший на двух встречах лидеров, сказал газете, что у Трампа и Мэй "ледяные отношения".

Саммит "Большой восьмерки" пройдет 8–9 июня в курортном городке Ла-Мальбе в Канаде.

Трамп также планирует посетить Великобританию 13 июля. The Telegraph писала, что этот визит – шанс для Мэй улучшить "не особо теплые" отношения с главой Белого дома. Однако, отмечает газета, в Соединенном Королевстве могут протестовать против приезда президента США.