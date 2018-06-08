В Беларуси прошел первый выпуск курсов украинского языка 8.06.2018, 20:43

Около ста человек в Минске и Гомеле в прошлом учебном году посещали курсы украинского языка.

Более половины из них успешно сдали итоговый экзамен и получили сертификаты различных степеней, передает «Радыё Свабода».

Большинство курсантов - взрослые, но были отдельные курсы и для детей. Курсы организовали украинская диаспора, посольство Украины в Беларуси и Таварыства беларускай мовы имени Франциска Скорины (ТБМ), которое предоставило помещение.

Торжественное вручение сертификатов на знание украинского языка прошло 8 июня в посольстве Украины в Минске.

По словам посла Игоря Кизимы, прошедший учебный год для курсов был успешным, занятия будут продолжаться и в следующем году.

«Наша цель в том, чтобы дать возможность всем желающим изучать украинский язык и сделать вклад в развитие добрых отношений и дружбы между Украиной и Беларусью», - сказал Игорь Кизим.