В Беларуси прошел первый выпуск курсов украинского языка
- 8.06.2018, 20:43
Около ста человек в Минске и Гомеле в прошлом учебном году посещали курсы украинского языка.
Более половины из них успешно сдали итоговый экзамен и получили сертификаты различных степеней, передает «Радыё Свабода».
Большинство курсантов - взрослые, но были отдельные курсы и для детей. Курсы организовали украинская диаспора, посольство Украины в Беларуси и Таварыства беларускай мовы имени Франциска Скорины (ТБМ), которое предоставило помещение.
Торжественное вручение сертификатов на знание украинского языка прошло 8 июня в посольстве Украины в Минске.
По словам посла Игоря Кизимы, прошедший учебный год для курсов был успешным, занятия будут продолжаться и в следующем году.
«Наша цель в том, чтобы дать возможность всем желающим изучать украинский язык и сделать вклад в развитие добрых отношений и дружбы между Украиной и Беларусью», - сказал Игорь Кизим.