Активисты запустили новый этап акции в поддержку Сенцова 8.06.2018, 20:55

Олег Сенцов

Фото: RFE/RL

Второй этап акции в поддержку заключенного в РФ украинского режиссера будет проходить в онлайн-режиме.

Организаторы акций в поддержку заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова объявили второй этап глобальной кампании #SaveOlegSentsov. Об этом они сообщили в Facebook.

Организаторы подчеркнули, что 8-го и 9 июня лидеры стран "Большой семерки" соберутся в Мальбе (Канада), чтобы обсудить важнейшие проблемы мира.

"Мы убеждены, что освобождение Олега Сенцова и всех 70 заложников Кремля должно быть одним из ключевых вопросов саммита. Совместными усилиями мы сможем этого достичь!" – добавили они.

Активисты призывают присоединиться к онлайн-флешмобу в Facebook и Twitter, публикуя посты-обращения к участникам саммита с просьбой обратить внимание на проблему политических заключенных и обсудить пути ее решения. Также предлагается писать обращения в комментариях участникам саммита.

Координатор организации "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук сообщила "Громадському", что еще до начала саммита они передали обращения лидерам "Большой семерки" с просьбой обратить внимание на проблему украинских политзаключенных.

"Теперь важно, чтобы лидеры G7 увидели, что мы ждем от них реальных действий по освобождению украинских политзаключенных", – отметила она.

Матвийчук добавила, что на первом этапе глобальной акции #SaveOlegSentsov активисты провели в 34 странах публичные демонстрации с требованием освободить Олега Сенцова и всех заложников Кремля.

"Да, мы показали, что существует реальный общественный запрос в разных уголках мира для решения этой проблемы. Теперь на втором этапе должны запустить механизм выполнения нашего требования", – подчеркнула Матвийчук.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.