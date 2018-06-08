Опция «звонок другу» Роман Арбитман, Facebook

8.06.2018, 20:56

Роман Арбитман

Главное – выбрать верную точку отсчета.

"Владимир Владимирович, что вы сделали с погодой? Почему в июне так холодно?" - спросили под конец "прямой линии".

Путин задумался. Сказать: "Я тут ни при чем"?

Но этот ответ он уже использовал не раз: когда спрашивали про цены, коррупцию, политзаключенных, низкий уровень жизни, высокую смертность, ссору с Западом и дружбу с аятоллами.

Ответить: "Я не Бог"? Врать не хотелось.

Тут он сообразил, что у него есть неизрасходованная опция "звонок другу", нажал кнопку и спросил: "Вовка, тут интересуются, чего в России так холодно".

Гундяев хотел привычно ответить: "На всё воля Божья". Но вспомнил, С КЕМ разговаривает, и выкрутился: "Смотря с чем сравнить. В Антарктиде, например, минус 45. А в открытом космосе вообще минус 270".

"А ведь правда! – подумал Путин. – Главное – выбрать верную точку отсчета. И тогда сразу появляются перспективы".

Роман Арбитман, Facebook .