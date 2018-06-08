Встреча Трампа и Макрона на G7 перенесена 8.06.2018, 21:09

Трамп примерно на 45 минут отстал от своего графика, когда его самолет приземлился в пятницу в Квебеке.

Запланированная встреча президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках саммита "Большой семерки" в Квебеке перенесена.

Об этом сообщает eurointegration.com cо ссылкой на Associated Press.

Трамп примерно на 45 минут отстал от своего графика, когда его самолет приземлился в пятницу в Квебеке.

Трамп и Макрон планировали провести переговоры в пятницу утром, но офис Макрона заявил, что теперь встреча ожидается в 17:40 по местному времени.

Белый дом заявляет, что они работают над тем, чтобы встреча была перенесена на более позднее время в этот же день.

Как отмечает агентство, Дональд Трамп, похоже, не спешил отправляться в Канаду в пятницу. Он вышел из Белого дома более чем с получасовым опозданием и провел время со сторонниками, которые собрались у его резиденции.

Затем Трамп почти 20 минут отвечал на вопросы журналистов.

Как сообщалось, американского президента Дональда Трампа ожидает "холодный прием" на встрече лидеров семи высокоразвитых стран мира 8-9 июня в Канаде.

Трамп прибыл в Канаду после введения жестких пошлин на сталь и алюминий для своих западных торговых партнеров. Вместе с тем лидеры "Большой семерки" уже разочарованы выходом США из двух международных договоров – Парижского климатического соглашения и Иранского ядерного соглашения.

Перед самым отлетом в Канаду Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира. Этот шаг может еще больше расколоть и так шаткое единство в лагере "Большой семерки".