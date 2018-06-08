Лидеры профсоюза РЭП отказались писать Лукашенко прошение о помиловании

Лидеры профсоюза РЭП отказались писать Лукашенко прошение о помиловании1
- 8.06.2018, 21:15
Геннадий Федынич и Игорь Комлик ничего не нарушали, чтобы просить диктатора о помиловании.
Председатель независимого профсоюза рабочих радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич и бухгалтер РЭП Игорь Комлик, которых обвиняют в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере», отказались писать прошение о помиловании на имя правителя Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом «Радыё Свабода» сообщил Геннадий Федынич, который 8 июня вместе с Игорем Комликом побывал в следственном комитете.
«Наконец-то мы закончили изучать наше дело, а это большой объем - 11 томов по 300 листов. После того как мы сказали следователям, что ознакомились с делом, они спросили, хотим ли мы воспользоваться своим правом написать ходатайство о помиловании на имя главы белорусского государства. Мы ответили отрицательно, потому что ничего не нарушали. Поэтому просить о помиловании нет оснований», - сказал Федынич.
После этого следователи сказали, что дело Федынича и Комлик продлена на один месяц до 1 июля 2018 года.