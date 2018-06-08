Лидеры профсоюза РЭП отказались писать Лукашенко прошение о помиловании 1 8.06.2018, 21:15

Геннадий Федынич и Игорь Комлик ничего не нарушали, чтобы просить диктатора о помиловании.

Председатель независимого профсоюза рабочих радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич и бухгалтер РЭП Игорь Комлик, которых обвиняют в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере», отказались писать прошение о помиловании на имя правителя Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом «Радыё Свабода» сообщил Геннадий Федынич, который 8 июня вместе с Игорем Комликом побывал в следственном комитете.

«Наконец-то мы закончили изучать наше дело, а это большой объем - 11 томов по 300 листов. После того как мы сказали следователям, что ознакомились с делом, они спросили, хотим ли мы воспользоваться своим правом написать ходатайство о помиловании на имя главы белорусского государства. Мы ответили отрицательно, потому что ничего не нарушали. Поэтому просить о помиловании нет оснований», - сказал Федынич.

После этого следователи сказали, что дело Федынича и Комлик продлена на один месяц до 1 июля 2018 года.