Турция напомнила Европе о том, чей Крым 8.06.2018, 21:31

В Анкаре отметили, что никогда не забывали о Крыме и не признают оккупацию полуострова Россией.

Некоторые страны Западной Европы стали забывать о том, что Россия аннексировала украинский Крым. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в Анкаре, цитирует информационное агентство Лига.net турецкое издание Yeni Safak.

Мероприятие, на котором выступил 7 июня глава внешнеполитического ведомства Турции, было проведено Ассоциацией культуры и взаимопомощи крымских тюрков, пишет «Голос Америки».

«Мы напоминаем им, что если сегодня вы забудете о Крыме и завтра в Украине что-нибудь произойдет, вы будете нести ответственность за это», – сказал Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu).

Он отметил, что Турция в свою очередь «никогда не забывала и не забудет» о Крыме и не признает оккупацию полуострова Россией. Также министр пообещал поддержку со стороны Анкары «крымскотатарским соотечественникам».

По словам Чавушоглу, Турция продолжит поднимать крымский вопрос в Совете Европы, ОБСЕ и на других международных платформах, а также всегда будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Заявление главы МИД Турции о Крыме вызывает недоумение и возмущение, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Анкара ведет себя непредсказуемо и отметил «подвижки в военной области», особенно в части военно-технического сотрудничества.

Напомним, что Турция отвергла требование США отказаться от покупки у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом было заявлено в ходе переговоров, которые ведутся между официальными представителями Анкары и Вашингтона, сообщила в четверг газета Hurriyet со ссылкой на информированные дипломатические источники.

Поиск площадки для «крымского вопроса»

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник считает, что нужна международная площадка, на которой рассматривался исключительно «крымский вопрос», его гуманитарные и политические составляющие.

«Сегодня есть только Минск-2, но его недостаточно, чтобы говорить о Крыме, так как проблемы полуострова вообще не включены в повестку минского процесса. При этом большая часть политических узников в России проходят по «крымским делам» – их минимум шестьдесят человек. Они выпадают из международного переговорного процесса, поэтому нужна отдельная площадка, которая позволит обсуждать процесс их возвращения, в том числе и деоккупацию Крыма», – говорит Ольга Скрипник корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Она отмечает, что у демократических европейских стран есть возможность стать переговорной площадкой по «крымскому вопросу». Турция, по словам Ольги Скрипник, несмотря на свое участие в возвращении двух политических заключенных – Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, вероятнее всего, не сможет объединить демократические европейские страны для переговоров по Крыму.

«Важно, чтобы переговорный процесс базировался в тех странах, где есть поддержка правам человека, приверженность демократическому развитию общества. Турция вступила в процесс по освобождению Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, но у нее самой проблемы с защитой правозащитников, гражданских свобод и демократии. Вряд ли Анкара, которая занимает активную позицию по «крымскому вопросу», сможет объединить вкруг себя другие демократические страны», – отмечает Ольга Скрипник.

Во внутренней украинской политике, говорит правозащитника, несмотря на активную позицию официальной власти, нет согласованных действий между органами, которые занимаются гуманитарными вопросами, возвращением крымских политических узников.

«Украина много принимает усилий, но ряд вопросов до сих пор не урегулированы. Очень важно, чтобы была координирующая должность, которая будет заниматься и сбором информации между правоохранительными органами и родственниками, правозащитниками, которые занимаются узниками Кремля. Сегодня непонятно, какой список у президента Украины, который он выдвигает на переговорах по освобождению политических заключенных. Такой список есть при МИДе, выработанный вместе с правозащитниками. У других ведомств также есть свои подходы, которые не согласованы между собой», – утверждает Ольга Скрипник.

Она отмечает, что заявления международного сообщества не способны повлиять на политику России, необходимы жесткие экономические ограничения.

«Есть надежда, что «Большая семерка» введет какие-то ограничения, которые повлияют на Кремль. Или найдутся персоны, которые могут напрямую поговорить с Владимиром Путиным об освобождении политических заключенных Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко и других узников», – говорит Ольга Скрипник.

«Глухой угол» и «крымский вопрос»

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отмечает, что потенциально новые переговоры по Крыму могут приходить при новом украинском и российском руководстве.

«Тогда можно обсуждать предметно «крымский вопрос», и в мире есть много примеров совместного управления территорий с совместным статусом, территорий, под управлением международных организаций, есть много механизмов, как можно в правовом режиме урегулировать эту ситуацию. Сегодня Москва не готова даже начинать об этом говорить. Украина не готова уступать даже часть своего виртуального суверенитета над Крымом – диалог зашел в "глухой угол"», – говорит Руслан Бортник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Руслан Бортник считает, что неурегулированность ситуации вокруг Крыма на протяжении последних четырех лет напрямую влияет на уровень развития гражданских свобод и демократии в стране.

«Пока не будет урегулирован вопрос Крыма, страна будет находиться в состоянии войны на востоке страны. А у страны, которая находится в состоянии войны, есть возможность искусственно ограничивать права и свободы человека в ручном режиме, контролировать экономику, влиять на политику и это очень выгодно используется политиками, как в Украине, так и в других странах», – говорит Руслан Бортник.

Политолог подчеркивает, что украинская позиция по Крыму, критика международного сообщества и позиция России создают политические условия, выгодные трем сторонам – Западу, России и Украине.

«Для ряда стран такое состояние – это очень удобный аргумент давления на Россию, друзья, партнеры и недруги России этот вопрос педалируют и напоминают, что такая проблема есть, и результаты могут быть в случае уступок на политическом и экономическом фронтах», – утверждает Руслан Бортник.

Однако, по словам политолога, возможности для компромиссов существуют.

Владимир Балух голодает больше 80-ти дней

Жизнь украинского политзаключенного, который голодает в крымском СИЗО более 80 дней, находится под угрозой. Об этом на своей странице в Твиттере написала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Политзаключенный Владимир Балух голодает более 80 дней в оккупированном Крыму. Его жизнь под угрозой. Требуем его освобождения», – отметила Марьяна Беца 7 июня.

Как сообщают Крым.Реалии, Владимира Балуха обвинили в хранении боеприпасов и приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы. В конце марта 2018 года он объявил голодовку, в знак протеста против приговора. Защита и правозащитники Балуха считают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию, из-за флага Украины, вывешенного во дворе его дома в Роздольненском районе Крыма.

Напомним, что в поддержку голодающих украинских узников Кремля в мире проходит глобальная акция #SaveOlegSentsov. Как сообщают авторы страницы сообщества #SaveOlegSentsov в Фейсбуке, акции в поддержку украинского режиссера и других политических заключенных проходят в Израиле, Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, ряде украинских городов.