Рекорд с начала года: белорусы продолжает продавать валюту 2 8.06.2018, 21:37

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Белорусы стремительно «проедают» валютные запасы.

В мае белорусы купили наличной и безналичной валюты на 635,7 млн долларов, а продали на 843 млн. То есть, чистая продажа валюты составила 207,3 млн.

Это следует из данных, опубликованных сегодня Нацбанком, передает belmir.by.

Цифра 207,3 млн долларов – рекордная с начала нынешнего года. В январе отрицательное сальдо было равным 37,1 млн, в феврале – 127,4 млн, в марте – 138,8 млн, а в апреле – 147,2 млн.

Всего же за январь-май физлица приобрели валюты на 3 049,5 млн долларов, а продали на 3 707,3 млн. Минусовая разница составила 657,8 млн.

Предприятия-резиденты в мае купили валюты на 1 730,7 млн долларов, продали на 1 652,2 млн, сальдо – плюс 78,5 млн. С начала года – 8 424,5 млн, 7 998,7 млн и плюс 425,8 млн соответственно.

Предприятия-нерезиденты за последний месяц приобрели валюты на 16,4 млн долларов, продали на 45,7 млн, разница – минус 29,3 млн. С начала года это 48,7 млн долларов, 240,6 млн и минус 191,9 млн соответственно.

Таким образом, в мае физлица и нерезиденты продали валюты больше, чем купили, а резиденты – наоборот. Общее отрицательное сальдо получилось на уровне минус 158,1 млн долларов.