закрыть
8 июня 2018, пятница, 22:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Рекорд с начала года: белорусы продолжает продавать валюту

2
  • 8.06.2018, 21:37
Фото: bymedia.net

Белорусы стремительно «проедают» валютные запасы.

В мае белорусы купили наличной и безналичной валюты на 635,7 млн долларов, а продали на 843 млн. То есть, чистая продажа валюты составила 207,3 млн.

Это следует из данных, опубликованных сегодня Нацбанком, передает belmir.by.

Цифра 207,3 млн долларов – рекордная с начала нынешнего года. В январе отрицательное сальдо было равным 37,1 млн, в феврале – 127,4 млн, в марте – 138,8 млн, а в апреле – 147,2 млн.

Всего же за январь-май физлица приобрели валюты на 3 049,5 млн долларов, а продали на 3 707,3 млн. Минусовая разница составила 657,8 млн.

Предприятия-резиденты в мае купили валюты на 1 730,7 млн долларов, продали на 1 652,2 млн, сальдо – плюс 78,5 млн. С начала года – 8 424,5 млн, 7 998,7 млн и плюс 425,8 млн соответственно.

Предприятия-нерезиденты за последний месяц приобрели валюты на 16,4 млн долларов, продали на 45,7 млн, разница – минус 29,3 млн. С начала года это 48,7 млн долларов, 240,6 млн и минус 191,9 млн соответственно.

Таким образом, в мае физлица и нерезиденты продали валюты больше, чем купили, а резиденты – наоборот. Общее отрицательное сальдо получилось на уровне минус 158,1 млн долларов.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов, «Радио Свобода»
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч, «Радыё Свабода»