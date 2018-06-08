Бухарестская девятка приняла совместную декларацию в преддверии саммита НАТО 8.06.2018, 21:43

Декларация будет представлена на июльском саммите НАТО в Брюсселе.

Участники саммита Бухарестской девятки в Варшаве, в которую входят страны восточного фланга Североатлантического альянса, приняли совместную декларацию, которая будет представлена на июльском саммите НАТО в Брюсселе. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает «Радио Польша».

В окончание первого заседания саммита глава польского государства заявил, что принятая декларация содержит видение Бухарестской девятки будущего НАТО, а также ее ожидания от предстоящего саммита в Брюсселе.

«Я надеюсь, что наша общая декларация, наше видение перспективы НАТО, поспособствует принятию соответствующих решений на предстоящем саммите в Брюсселе», - сказал президент.

Анджей Дуда уточнил, что принятая декларация касается угроз на восточном фланге НАТО, позиции России, а также конфликта в Украине и ситуации на Ближнем Востоке.

В рамках саммита Бухарестской девятки в Варшаве, помимо политической сессии, состоится также милитарная – с участием бывших командующих НАТО в Европе. Во второй половине дня участники встречи приглашены на праздник по случаю 100-летия восстановления независимости Польши. Юбилейные торжества пройдут в Бельведерском дворце и Парке «Королевские лазенки».