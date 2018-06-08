Страны G7 единогласно высказались против призыва США вернуть в клуб РФ 2 8.06.2018, 22:45

Макрон, Меркель, Мэй и Конте согласовали общую позицию на саммите G7.

Общую позицию согласовали на саммите G7 в Канаде Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Ангела Меркель, британский премьер Тереза Мэй и новый глава правительства Италии Джузеппе Конте.

Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на канцелярию президента Франции.

Как известно, Россию исключили из группы восьми индустриально развитых стран в 2014-м году из-за присоединения Крыма и агрессии на Донбассе.

Страны G7 единогласно высказались против призыва США вернуть в клуб Россию