Страны G7 единогласно высказались против призыва США вернуть в клуб РФ

Страны G7 единогласно высказались против призыва США вернуть в клуб РФ2
- 8.06.2018, 22:45
Макрон, Меркель, Мэй и Конте согласовали общую позицию на саммите G7.
Общую позицию согласовали на саммите G7 в Канаде Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Ангела Меркель, британский премьер Тереза Мэй и новый глава правительства Италии Джузеппе Конте.
Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на канцелярию президента Франции.
Как известно, Россию исключили из группы восьми индустриально развитых стран в 2014-м году из-за присоединения Крыма и агрессии на Донбассе.
Страны G7 единогласно высказались против призыва США вернуть в клуб Россию